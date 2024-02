Liga dos Campeões. Defesas centrais Otávio Ataíde e Zé Pedro inscritos pelo FC Porto

Os dois defesas centrais preencheram os lugares deixados em aberto com as saídas por empréstimo do também central David Carmo e do ponta de lança espanhol Fran Navarro para os gregos do Olympiacos, orientados por Carlos Carvalhal, no mercado de inverno.



O brasileiro Otávio Ataíde foi o único reforço anunciado pelo FC Porto em janeiro, ao ser adquirido ao Famalicão, enquanto Zé Pedro subiu em definitivo à formação principal em dezembro de 2023, após já ter arrancado a época como capitão da equipa B, da II Liga.



Os ‘dragões’ poderiam realizar três mexidas em relação à lista original, mas o treinador Sérgio Conceição optou por preservar o defesa central espanhol Iván Marcano, que tem recuperado desde setembro do ano passado de uma rotura ligamentar do joelho direito.



De fora continuam os guarda-redes Samuel Portugal e Francisco Meixedo, num lote em que também está o defesa esquerdo João Mendes, recém-promovido à equipa principal.



Além do lote principal de 25 jogadores, o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, o lateral direito Martim Fernandes, os médios Bernardo Folha e Vasco Sousa ou o avançado Francisco Conceição figuram na lista B, dedicada a atletas nascidos de janeiro de 2002 em diante.



O FC Porto, única equipa nacional a superar a fase de grupos da atual edição da Liga dos Campeões e vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, receberá os ingleses do Arsenal em 21 de fevereiro, no Estádio do Dragão, no Porto, para a primeira mão dos oitavos de final, estando o reencontro previsto para 12 de março, no Estádio Emirates, em Londres.