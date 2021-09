Liga dos Campeões. FC Porto viaja para Madrid com 24 jogadores na comitiva

O único indisponível, devido a lesão, é o guarda-redes Marchesín, que prossegue com tratamento e trabalho no ginásio, enquanto os defesas Fábio Cardoso e Nanu ficaram fora do lote por opção do treinador Sérgio Conceição.

FC Porto e Atlético de Madrid enfrentam-se no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, numa partida agendada para as 21:00 locais (20h00 em Lisboa), que terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.

À mesma hora, no outro jogo do Grupo B, os ingleses do Liverpool recebem os italianos do AC Milan, em Anfield Road.

Lista dos 24 jogadores que viajaram:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo

- Defesas: Pepe, Marcano, Zaidu, Manafá, Mbemba, Wendell e João Mário

- Médios: Uribe, Grujic, Vítor Ferreira, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Fábio Vieira

- Avançados: Luis Díaz, Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Corona, Toni Martínez e Evanilson