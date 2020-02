Liga Europa. FC Porto perde em casa e está fora da prova

O FC Porto não foi capaz de travar a eficácia alemã e está fora da Liga Europa. O desacerto da defesa portista levou a três golos do Bayer Leverkusen, com Marega a reduzir para a equipa de Sérgio Conceição. A eliminatória ficou com um resultado agregado de 5-2.