Listas concorrentes às eleições do FC Porto confirmadas

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do clube na Internet,propõe António Oliveira, João Rafael Koehler, Marta Massada, Vítor Baía, Vítor Hugo e Nuno Cerejeira Namora para a vice-liderança da direção e António Borges, Eurico Pinto, Luís Fernandes, Alípio Jorge, Rodrigo Barros ou Rita Moreira como vogais.José Lourenço Pinto recandidata-se à Mesa da Assembleia Geral, ao passo que Ricardo Valente, vereador da Câmara Municipal do Porto, procura suceder a Jorge Guimarães à frente do Conselho Fiscal e Disciplinar, numa lista A em que Américo Aguiar, cardeal e bispo de Setúbal, sobressai como primeiro elemento indicado para o Conselho Superior.Se Pinto da Costa, de 86 anos, tenta atingir um 16.º mandato seguido na presidência do FC Porto,, de 46 anos, estreia-se nas eleições do clube e apostou em Rui Pedroto, João Borges, Tiago Madureira, Francisco Araújo e José Luís Andrade para ‘vices’ da direção ou em Alberto Babo, Teresa Figueiras e Joana Machado como vogais.António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto e ex-deputado pelo PSD à Assembleia da República, candidata-se à Mesa da Assembleia Geral pela lista B, ao passo que o Conselho Fiscal e Disciplinar vai ser disputado pelo economista Angelino Ferreira, antigo administrador financeiro da SAD do FC Porto e vice-presidente do clube.Fernando Freire de Sousa, presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto e ex-secretário de Estado, encabeça o lote de nomes propostos por André Villas-Boas para o Conselho Superior, órgão não executivo para o qualprescindiu de concorrer.O rosto principal da lista C, de 54 anos, faz-se acompanhar pelos vice-presidentes Dulce Paiva, Rui Nascimento, João Manuel Proença, Nélson Neves e Maciel Carvalho ou pelo vogal Tiago Gomes, enquanto o advogado Luís Barradas disputa a liderança da Mesa da Assembleia Geral e o gestor Heleno Roseira concorrerá ao Conselho Fiscal e Disciplinar.Há também um movimento independente liderado pelo advogado e docente universitário Miguel Brás da Cunha (lista D), que repete a candidatura exclusiva lançada em 2020 ao Conselho Superior e apresentou 30 nomes até quarta-feira, data-limite para a submissão das listas completas, a 10 dias das eleições do FC Porto rumo ao quadriénio 2024-2028.O ato eleitoral decorre em 27 de abril, das 9h00 até às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.