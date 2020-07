Marega pede desculpa por ter amuado no final do jogo

O maliano, que apontou o segundo golo do FC Porto, aos 64 minutos, queria bater a grande penalidade que foi assinalada a favor da sua equipa já em período de descontos, mas o escolhido foi o jovem Fábio Vieira.Marega demonstrou o seu desagrado com a decisão e chegou mesmo a pontapear a bola para longe.Numa mensagem publicada na rede social Instagram, o avançado pediu desculpa pelo seu comportamento e salientou que, depois do triunfo em Tondela, apenas falta uma vitória ao FC Porto para ser campeão.





Pedido de desculpas







No final do jogo, o maliano pediu desculpa aos adeptos pela atitude, mas alguns não perdoaram tendo o jogador ouvido alguns insultos à saída por parte de algumas dezenas de adeptos que roderam o seu carro.



A restante equipa também teve dificuldade em abandonar o estádio, uma vez que os adeptos conseguiram chegar perto das viaturas, mas, desta feita, as palavras foram de incentivo e agradecimento, tendo o presidente do clube, Pinto da Costa, sido o mais aplaudido.





Com esta vitória, o FC Porto aumenta para oito pontos a diferença para o Benfica.