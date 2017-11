Marega tem rotura muscular e desfalca ainda mais ataque do FC Porto

Lusa 02 Nov, 2017, 15:59 | FC Porto

"Marega viu confirmada a rotura muscular na face posterior da coxa direta", revelou o clube `azul e branco` no seu sítio oficial da Internet.

O avançado do Mali foi substituído precocemente (12 minutos) na quarta-feira, no desafio da Liga dos Campeões frente ao Leipzig, que os `dragões` venceram por 3-1, subindo assim ao segundo lugar do Grupo G, com seis pontos, contra 10 do líder Besiktas, quatro dos alemães e dois do Mónaco, de Leonardo Jardim.

Assim, Marega, que soma os mesmos oito golos na I Liga que o seu colega de ataque Aboubakar, limitou-se a fazer tratamento, tal como Soares, que estará parado cerca de um mês, e Octávio, baixa confirmada antes do encontro com o Leipzig.

O avançado Galeno, do FC Porto B, voltou a evoluir às ordens de Sérgio Conceição, enquanto o lateral direito Diogo Dalot fez o percurso inverso e trabalhou com o técnico António Folha.

O FC Porto continuará a afinar a estratégica na sexta-feira, às 11:00, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

Os `dragões` lideram o campeonato com 28 pontos, mais dois do que Sporting e cinco do em relação ao tetracampeão em título Benfica, enquanto o Belenenses é sexto, com 16.