Nuno Espírito Santo recusa desistir do título

O encontro está agendado para as 18h00, no estádio do Dragão.



Quando subir ao relvado a equipa azul e branca já sabe se pode ou não continuar a lutar pela conquista do campeonato, porque já conhece o que aconteceu com o Benfica na véspera.



Apesar de todos os cenários possíveis o técnico não admite baixar os braços em nome do clube que defende e pede empenho total e dignidade à sua equipa, como registou a jornalista Cláudia Martins, em direto no jornal de desporto das 12h30 da Antena 1.



Para o jogo com o P. Ferreira os azuis e brancos têm duas baixas: Felipe cumpre um jogo de castigo e Danilo recupera de uma lesão.



Sobre o seu futuro no FC Porto Nuno Espírito Santo não se pronunciou.