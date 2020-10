Pinto da Costa desgostoso com a venda de Alex Telles

Pinto da Costa explicou que já não era possível manter o jogador, uma vez que este tinha demonstrado a vontade de sair, revelou em entrevista à TVI.", explicou o dirigente.Pinto da Costa revelou ainda os motivos que levaram o jogador brasileiro a sair.", disse ainda.O presidente do FC Porto revelou ainda que os "dragões" equacionaram a contratação de Lucas Veríssimo, central do Santos, mas que no final o treinador Sérgio Conceição decidiu por outras opções.", afirmou.





Futuro e sucessão





Pinto da Costa, que este ano assumiu o 15.º mandato na presidência do FC Porto, garantiu que ainda há projetos que quer deixar feitos antes de deixar o clube, sendo que a construção de uma Cidade Desportiva está no topo da lista.", salientou ainda o presidente que se recusa a dizer se este será o último mandato.", afirmou.Sobre o seu sucessor Pinto da Costa também não quis falar em nome, apenas referiu que gostaria que fosse alguém "com a mesma paixão pelo FC Porto", acrescentando que Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, reúne essas características.", finalizou.