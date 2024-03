Pinto da Costa formaliza recandidatura à presidência do FC Porto

O presidente dos `dragões` esteve no auditório Sardoeira Pinto, no Museu do clube, para entregar mais de duas mil assinaturas ao líder da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto.

O dirigente referiu que o objetivo é recuperar a união da massa associativa após as eleições.

"Pretendo que o FC Porto continue numa onda de progresso, de vitórias e pretendo que, no final das eleições, que a massa associativa se volte a unir, porque, em 42 anos de presidência, sempre tive a massa associativa unida, naturalmente com oposição, com propostas, com pessoas que concordam mais, que concordam menos, mas sempre estivemos unidos. Esses serão os principais objetivos porque, infelizmente, nem todos têm contribuído para isso", admitiu aos jornalistas.

Pinto da Costa admitiu ainda que, apesar dos "2.566 títulos" conquistados nos seus mandatos, está a pensar no futuro e no que o clube ainda pode conquistar.

"O passado é passado. Está ali no Museu muito dele. Orgulho-me muito. Mas não é pelo passado que eu me candidato, é pelo futuro. Eu tive orgulho de nos meus mandatos ganhar 2.566 títulos. Tive a felicidade de contribuir para que nascesse este estádio, este museu, o nosso pavilhão, muita coisa. Agora não é a pensar no que eu fiz, é no que eu quero fazer, na Academia que ontem [quarta-feira] apresentámos, e noutros projetos que temos. E continuar a vencer campeonatos em todas as modalidades", frisou.

Entretanto, o candidato propôs Ricardo Valente para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar. O vereador da Câmara do Porto, responsável pelo Pelouro das Finanças, Atividades Económicas e Fiscalização e Pelouro da Economia, Emprego e Empreendedorismo, é um dos nomes anunciados por Pinto da Costa e que completam a lista.

"Ricardo Valente será o meu presidente do Conselho Fiscal, porque na parte financeira vai haver uma mudança total. Por isso, entendi que também o presidente do Conselho Fiscal devia estar dentro do espírito da renovação e não por incapacidade, porque Jorge Carvalho Guimarães fez um grande trabalho. Ganhei um amigo, mas entendo que a renovar, não era fazer só retoques", anunciou.

Pinto da Costa solidarizou-se ainda com o Nuno Lobo, outro candidato à presidência, que se considera mais esquecido pela comunicação social nestas eleições.

"Da minha parte, não me esqueço de Nuno Lobo, até tenho muita consideração por ele, porque ele no ato eleitoral das contas demonstrou um grande `portismo` e um grande sentido de responsabilidade, ao contrário do outro candidato. Não rejeitou as contas, absteve-se, para que a vida do clube continuasse normalmente. Portanto, da minha parte, nem me compete estar a falar dos outros candidatos. Agora estou de acordo que ele tem sido um bocado esquecido pela comunicação social", finalizou.

Além de Jorge Nuno Pinto da Costa e Nuno Lobo, também é candidato à presidência do FC Porto o ex-treinador da equipa de futebol André Villas-Boas.