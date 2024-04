Recorde de afluência às eleições no FC Porto

Foi superado o recorde de votos da história das eleições do FC Porto, que remontava a 1998, quando 10.731 sócios participaram no ato eleitoral do clube. Até às 16 horas de hoje, 18.131 associados já haviam exercido o seu direito de voto.

As mesas de voto encerram às 20:00, mas os resultados das eleições só deverão ser conhecidos depois da meia noite. São perto de 80 mil os sócios em condições de votar nas 44 mesas instaladas em pleno Estádio do Dragão.



Há três candidatos. Pinto da Costa está há 42 anos à frente do clube. André Villas-Boas que tem uma nova cadeira de sonho. E Nuno Lobo que concorre pela segunda vez consecutiva.



A PSP está em alerta máximo, mas só poderá entrar no local da votação em caso de grave perturbação da ordem pública, e a pedido do presidente da Mesa da Assembleia Geral.