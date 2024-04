Rui Pedroto escolhido por Villas-Boas para dirigir projetos sociais do FC Porto

“É um homem com vida e voz própria, que vive com a inspiração de um legado que o fez um dos melhores da sua área e ainda tem uma folha de serviços exemplar ao serviço do próximo. À imagem da sua mãe e pai, tem fortemente presente um espírito de altruísmo e de dedicação aos mais desfavorecidos e um saber profundo das desigualdades que nos assolam, traçando um melhor caminho de intervenção e de apoio para o seu equilíbrio”, enalteceu o ex-treinador e candidato às eleições do clube ‘azul e branco’, em 27 de abril.



Numa sessão realizada em sede de campanha, no Porto, André Villas-Boas distinguiu a criação da Fundação FC Porto como o objetivo primordial de Rui Pedroto, cujo percurso começou pela advocacia, mas tem sido dedicado ao setor empresarial e organizacional.



“Sendo o FC Porto um dos maiores clubes do mundo, é fundamental que o mesmo seja exemplar no combate às crescentes desigualdades sociais e económicas que assolam a sociedade ou a fenómenos destruidores de união familiar e social. Pretendemos que esta fundação se eleve em apoio, ajuda e impacto social ao nível do palmarés e da história do clube. Uma fundação vocacionada para a intervenção social, alimentada pelos valores do desporto e utilizando o poder do desporto como veículo da promoção do bem, da saúde, da educação, da igualdade de direitos e do igual acesso às oportunidades”, acrescentou.



Ligado aos órgãos diretivos da construtora Mota-Engil desde 1993, Rui Pedroto é filho do falecido José Maria Pedroto, histórico jogador e treinador do FC Porto, tornando-se agora o primeiro candidato à vice-presidência do clube revelado pela lista de André Villas-Boas.



As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B) e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).



O ato eleitoral decorrerá em 27 de abril, entre as 09:00 e as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato consecutivo, que lhe atribui o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.