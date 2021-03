Sérgio Conceição considera o Braga "a melhor equipa a jogar em Portugal"

“É uma equipa muito bem trabalhada, com jogadores acima da média, que fazem parte de um clube grande e com um excelente treinador. Conheço bem a ambição das pessoas do clube. Na minha opinião, é a melhor equipa a jogar em Portugal. Estou a falar da beleza e da forma como chegam à baliza adversária. Quando têm bola, para mim, talvez seja a melhor equipa a jogar em Portugal", observou.



O treinador do campeão nacional e detentor da Taça de Portugal alertou, em conferência de imprensa, para a “dinâmica” da equipa minhota, num encontro em que defende a vantagem do golo alcançado fora de casa, no empate 1-1, na primeira mão, em Braga.



"Importante é perceber qual a dinâmica que têm quando ganham a bola, que jogadores compõem essa linha defensiva. Se é o Borja ou o Sequeira na esquerda. Se é o Raúl Silva, se o Esgaio tem largura e profundidade. Que dinâmica têm quando têm a bola e o que fazem para defender”, assinalou.



O técnico foi também questionado sobre a necessidade de fazer uma reflexão sobre o tempo útil de jogo e sobre a calendarização do futebol português, situações que Sérgio Conceição tem vindo a criticar ao longo do tempo.



"Penso que sim, é importantíssimo, não só sobre a calendarização. Não é por acaso que em duas reuniões [da UEFA] o tema principal foi mesmo esse, o tempo útil de jogo. Reunião promovida pela UEFA, entre treinadores presentes na ‘Champions', o VAR, obviamente, foi discutido também, e depois foi o tempo útil de jogo", afirmou, recordando as palavras do médio André Horta, após a eliminação do Sporting de Braga da Liga Europa.



Também por isso, segundo Sérgio Conceição, “as equipas portuguesas têm dificuldades” nas competições europeias, onde encontram “um ritmo acima da média” e uma forma “diferente de abordar o jogo", estabelecendo um paralelismo com o tempo útil de jogo do ‘clássico’ com o Sporting (0-0).



"Vou confessar, no último jogo, fui ver o jogo outra vez, eram 04:00 e estávamos a trocar mensagens, porque queria que analisassem o tempo útil de jogo. Em cada 15 segundos, o jogo parava. Para meu espanto, de manhã, através de várias pesquisas que fizemos, o tempo de jogo útil oficial foram cerca 46 minutos. É baixíssimo”, lamentou.



Sérgio Conceição revelou ainda que não tem a certeza sobre a presença de Pepe e Sérgio Oliveira no encontro com o Braga, mas admitiu que Marcano, que esteve lesionado durante vários meses, poderá fazer parte dos convocados.



"Hoje, o Pepe e o Sérgio Oliveira não treinaram com o grupo, estão em dificuldade e ainda não sabemos se poderão jogar", referiu o técnico dos ‘dragões'.



O defesa central Marcano, por outro lado, regressou aos relvados no passado fim de semana, ao serviço da equipa B, após ter superado uma grave lesão.



"O Marcano voltou agora à competição. É importante para o grupo de trabalho. Pode ir ao estágio connosco e está pronto para jogar, caso contrário não tinha jogado na equipa B. O ritmo competitivo ainda é baixo. Temos de ter algum cuidado", salientou.