Sérgio Conceição espera Portimonense a jogar "olhos nos olhos"

Lusa 21 Set, 2017, 16:15 | FC Porto

O técnico admitiu, na conferência de antevisão à partida de sexta-feira, que espera encontrar conjunto algarvio empenhado em conquistar pontos, tal como fez com Benfica, Sporting de Braga e Rio Ave.

"Esperamos um jogo difícil, frente a uma equipa com um treinador com muita experiência, desinibida a jogar, com qualidade individual. Uma equipa que, normalmente, cria dificuldades. Vi os três jogos que fez fora de casa, na Luz, Vila do Conde e Braga, e os resultados não traduzem o que se passou em campo. Vi um Portimonense competitivo, sem respeito, entre aspas, pelo adversário. Vem aqui jogar olhos nos olhos, tentar dificultar a vida ao FC Porto", afirmou.

Sérgio Conceição sublinhou que a equipa está totalmente concentrada no jogo com o conjunto de Vítor Oliveira e que não pensa na deslocação ao Mónaco, para a Liga dos Campeões, nem no `clássico` da próxima jornada da I Liga, com o Sporting.

"O Portimonense é o nosso foco. Não há pensamento em dois jogos, porque depois corremos o risco de não ficar bem na fotografia em nenhum deles. E eu não quero isso. Além disso, estes três pontos que disputamos frente ao Portimonense são os mesmos que se jogam daqui a uma semana em Alvalade", frisou.

O treinador do FC Porto desvalorizou ainda o momento do Benfica, que está a cinco pontos dos `dragões` e do Sporting, garantindo que "nesta altura da época, estar cinco pontos atrás não é relevante".

"Olho para a minha equipa. Se nos vamos preocupar com a força e debilidades que existam nos nossos rivais. Durmo e acordo a pensar no Benfica ou no Sporting? Não. Isso é mentira. Com a qualidade que existe no plantel do FC Porto, o desafio diário é preparar a minha equipa", afirmou o técnico, acrescentando que "é melhor estar à frente", mas desvalorizando o que será "uma hipotética crise do Benfica".

À semelhança do que acontece todas as semanas, o FC Porto não revela a lista de convocados para o jogo com o Portimonense, que abre a sétima jornada da Liga, mas Sérgio Conceição já garantiu a presença de Alex Telles, que se lesionou no jogo do último domingo, frente ao Rio Ave.

"O Alex não trabalhou com o restante grupo durante a semana. Fez trabalho condicionado, mas já está melhor, disponível e vai estar na convocatória para o jogo", revelou o técnico do FC Porto.

O lateral esquerdo brasileiro fez treino de recuperação a uma mialgia de esforço no adutor direito e desde terça-feira que treinou no relvado de forma condicionada.

O FC Porto, líder da I Liga com os mesmos 18 pontos que o Sporting, recebe na sexta-feira, pelas 20:30 horas, o Portimonense, que ocupa a 13.ª posição, com seis, na partida inaugural da sétima jornada da prova.