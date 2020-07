Sergio Conceição `espreita` em Tondela mais um passo rumo ao título e até pode festejar

Com seis pontos de avanço e a precisarem de outros tantos para conquistar o título, os 'dragões' visitam na quinta-feira o ainda 'aflito' Tondela, 15.º posicionado, pouco antes de o Benfica jogar em casa do Famalicão, quinto classificado.



Num encontro em que não deverá poder contar apenas com Marcano, o FC Porto visita um terreno onde nunca perdeu, nem sofreu golos, vencendo três vezes e empatando uma.



Com apenas uma vitória nos últimos 11 encontros, o Tondela está apenas três pontos acima do primeiro lugar de despromoção, que é ocupado pelo Portimonense.



O Benfica, que regressou aos triunfos na última jornada, frente ao Boavista (3-1), na estreia de Nélson Veríssimo, visita a casa do surpreendente Famalicão, que é quinto posicionado, em zona de qualificação europeia.



Os 'encarnados', que vinham de um dos piores ciclos de resultados da sua história, têm a equipa quase na máxima força, apenas sem o lesionado Grimaldo e com Taarabt ainda em dúvida, enquanto o Famalicão não poderá contar com o avançado Toni Martínez, castigado.



O Benfica volta a visitar Vila Nova de Famalicão para o campeonato quase 27 anos depois, embora esta temporada já tenha empatado no terreno dos minhotos (1-1), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, onde FC Porto e Sporting já foram derrotados esta época.



Na luta pelo terceiro lugar, o Sporting viu o Sporting de Braga reduzir a diferença para três pontos depois de ceder um empate 0-0 em casa do Moreirense, no jogo que encerrou a 30.ª jornada.



Os 'leões', que vinham de quatro triunfos consecutivos, recebem o tranquilo Santa Clara (nono), enquanto os 'arsenalistas', quartos classificados, visitam o Paços de Ferreira, 13.º e mais desafogado, com sete pontos para o Portimonense, depois de ter vencido na última ronda em casa do Vitória de Setúbal.



Os bracarenses tentam a segunda vitória consecutiva após a chegada de Artur Jorge, o quinto treinador da temporada, frente a um Paços de Ferreira que, desde a retoma, tem quatro vitórias e apenas perdeu com Sporting e FC Porto.



Na sexta posição, a apenas um ponto do Famalicão, o Rio Ave recebe na sexta-feira o Portimonense, 17.º e primeiro conjunto abaixo da 'linha de água'.



Ainda na luta pela qualificação para a Liga Europa, o Vitória de Guimarães, sétimo, a dois pontos dos famalicenses, recebe o Gil Vicente, 11.º, já com nove pontos de avanço sobre a zona de despromoção.



Apenas quatro pontos acima dos lugares de despromoção, o Belenenses SAD recebe o Moreirense, oitavo posicionado, no sábado, no encerramento da ronda, numa partida em que, para já, tem um guarda-redes disponível, depois de ter visto um dos suplentes testar positivo à covid-19 e o outro ser colocado em isolamento.



Lito Vidigal vai estrear-se no comando técnico do Vitória de Setúbal na quarta-feira, na visita ao lanterna-vermelha e já despromovido Desportivo das Aves, procurando afastar-se da zona de despromoção, que está a apenas três pontos.



Também na quarta-feira, a 31.ª jornada, abre com a receção do Boavista ao Marítimo, duas equipas que estão em posições tranquilas na tabela.



Programa da 31.ª jornada:



- Quarta-feira, 08 jul:



Boavista – Marítimo, 19:00



Desportivo das Aves – Vitória de Setúbal, 21:15



- Quinta-feira, 09 jul:



Rio Ave – Portimonense, 17:00



Tondela – FC Porto, 19:15



Famalicão – Benfica, 21:30



- Sexta-feira, 10 jul:



Vitória de Guimarães – Gil Vicente, 17:00



Sporting – Santa Clara, 19:15



Paços de Ferreira – Sporting de Braga, 21:30



- Sábado, 11 jul:



Belenenses SAD – Moreirense, 19:15 (Cidade do Futebol)