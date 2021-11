Sérgio Conceição lembra que pandemia "não acabou"

"Preocupa-me a família desportiva, que está no Olival, e a de sangue, que está em casa. Temos de nos proteger ao máximo. A entrada em campo ontem [sexta-feira] dos atletas do Gil Vicente e do Moreirense [todos com máscara colocada] foi uma manifestação de alerta. Isto não acabou e vai continuar", lamentou Sérgio Conceição, na conferência de antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, no domingo, da 12.ª jornada da I Liga.

O Belenenses SAD, que recebe hoje o Benfica, comunicou ter 17 elementos com testes positivos para o novo coronavírus, enquanto o Tondela, que visita no domingo o estádio do Sporting, revelou que três jogadores e o treinador Pako Ayestarán estão infetados.

"Temos de ser o mais cuidadosos possível com o nosso comportamento. É tudo o que tenho a dizer. Depois, quanto ao lado mais político da coisa, sobre se jogamos ou não quando muitos jogadores de uma equipa estão fora, é a Direção-Geral da Saúde (DGS) que tem de se pronunciar", agregou o técnico dos `azuis e brancos`.

O FC Porto, líder da I Liga, com os mesmos 29 pontos do campeão nacional Sporting, recebe o Vitória de Guimarães, sétimo, com 16, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 12.ª jornada, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

