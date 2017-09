Sérgio Conceição quer vencer Rio Ave apesar dos erros frente ao Besiktas

Lusa 16 Set, 2017, 15:22 | FC Porto

O treinador fez uma análise ao que falhou na estreia na Liga dos Campeões, na quarta-feira, e no qual o FC Porto sofreu uma derrota (3-1), explicando que o trabalho foi feito com base nos erros para que estes não voltem a acontecer.

"Há que corrigir algumas coisas, que a equipa tinha vindo a fazer de forma positiva, mas o Besiktas é passado. O nosso foco agora é o Rio Ave. Não cometer os mesmos erros amanhã [no domingo]. Fico com uma azia dos diabos por perder. Não gosto de perder nem a feijões. Mas faz parte do trajeto das equipas. Não há equipas imaculadas", sustentou.

Sérgio Conceição reconheceu que mesmo que os `azuis e brancos` tivessem vencido a formação turca haveria sempre margem para melhorar: "Há muito que não correu bem no jogo com o Besiktas, mas vamos trabalhar em cima dos erros, melhorar e não voltar a repeti-los".

Em relação à visita aos vila-condenses, Sérgio Conceição disse esperar um embate difícil.

"É uma equipa pensa muito no que tem de fazer, mais do que em condicionar o adversário. Tem ideia de jogo de equipa grande e tem jogadores de qualidade para praticar essa ideia. Cabe-nos a nós contrariar isso. Mas nos somos o FC Porto e somos favoritos", sublinhou.

O FC Porto lidera a I Liga, com os mesmos 15 pontos do Sporting, segundo classificado, e visita o Rio Ave, quinto classificado com 10 e que empatou 1-1 na receção ao Benfica, na quarta ronda, no domingo, a partir das 18:00, sob arbitragem de Jorge Sousa, da associação do Porto.

"É uma boa equipa, com uma ideia de jogo bem definida, e que criou problemas pelo menos a um dos nossos rivais. Será mais um jogo difícil, como vamos ter muitos pela frente, como foi o que tivemos aqui com o Chaves, como será o seguinte com o Portimonense. É mais uma etapa na nossa caminhada", frisou.

Sérgio Conceição admitiu não ter gostado da visita de Aboubakar ao balneário do Besiktas, após o desaire dos portistas frente aos turcos, contudo classificou o gesto de "inocente".

"Quando chego a casa e o resultado é menos bom fico com dificuldades até em enfrentar o sorriso dos meus filhos. Não gostei do vídeo do Aboubakar, mas também temos de ver em que contexto foi. Quando cheguei cá, no dia seguinte e falei com os jogadores, foram os primeiros a compreender a situação. Foi um gesto inocente e não é mais do que isso. Não vamos duvidar do que é o seu compromisso com a equipa. Basta ver os golos e as exibições que tem feito. Não vale a pena criar um caso à volta disto", rematou.