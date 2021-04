Sérgio Oliveira falha treino do FC Porto devido a lesão muscular

Sérgio Oliveira, que completou uma série de cartões amarelos frente à Juventus, e o avançado Taremi, expulso em Turim, já não faziam parte das opções do treinador Sérgio Conceição para a receção aos ingleses do Chelsea, em ‘casa’ emprestada.



Por causa das contingências impostas pela pandemia de covid-19, os dois jogos desta eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, entre FC Porto e Chelsea, decorrem na cidade espanhola de Sevilha.



De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, para além de Sérgio Oliveira, “com uma lesão muscular na coxa direita”, do boletim clínico faz ainda parte o guarda-redes senegalês Mbaye, que realizou “treino integrado condicionado”.



Ainda segundo declarações do treinador portista na antevisão do jogo, Sérgio Oliveira não viajará com a comitiva, para recuperar de alguma fadiga física, e o espanhol Iván Marcano, que não está inscrito, seguirá com o grupo para Sevilha.



FC Porto e Chelsea defrontam-se na quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em partida com início às 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, a dirigir pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.