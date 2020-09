Tiquinho Soares manifesta “gratidão” na despedida do FC Porto

"De todo coração. Obrigado grande FC Porto. Sou muito grato ao FC Porto, por tudo o que construí com a camisola deste clube. Tenho certeza de que cada momento vai ficar para sempre na minha memória", escreveu Soares, na rede social Instagram.



Na mesma mensagem, o avançado brasileiro, de 29 anos, recordou os "títulos importantes pelo clube", bem como a forma como foi tratado, desde que chegou aos ‘dragões', em janeiro de 2017.



"O meu desejo é que a equipa continue nessa caminhada vitoriosa. Estarei na torcida sempre. Eu quero o Porto campeão", finalizou o brasileiro, que terminava contrato com o FC Porto no próximo ano.



Poucas horas antes desta publicação, Soares prestou declarações à SIC Notícias, no aeroporto de Lisboa, admitindo que ia viajar para a China com "ambição e vontade de conhecer novos lugares e uma nova cultura", embora sem mencionar o nome do futuro clube, que, tudo indica, deverá ser o Tianjin Teda.



Soares foi contratado pelo FC Porto ao Vitória de Guimarães no ‘mercado de inverno' de 2016/17 e nas três épocas e meia em que representou os ‘azuis e brancos' participou em 140 jogos e marcou 64 golos pelos ‘dragões'.



No Dragão, Tiquinho conquistou dois títulos de campeão nacional (2017/18 e 2019/20), uma Taça de Portugal (2019/20) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2018).



Em Portugal, envergou ainda as camisolas do Nacional (2014 a 2016) e Vitória de Guimarães (2016).