Uribe diz ter deixado festa à meia-noite e assume-se comprometido com o FC Porto

O médio reagiu no Instagram à polémica que o terá deixado sob a alçada disciplinar do clube, bem como Saravia, Marchesín e Luís Díaz, depois de os quatro jogadores terem aparecido em vídeos numa festa.



"Na sexta-feira celebrei o aniversário da minha esposa, como qualquer ser humano o faria, em família e com amigos próximos. Uma celebração saudável, rodeado das pessoas de que mais gostamos", começou por dizer o médio colombiano.



Ainda na nota de esclarecimento, Uribe refere que a festa terminou para si à meia-noite, pouco depois de os seus companheiros de equipa nos 'dragões' terem saído e que é falso que tenha continuado até às 05:00.



"Depois de os meus companheiros saírem, fui descansar", adianta o jogador, explicando que tanto ele, como a família, sabem da prioridade em cuidar do estado físico para poder ter um rendimento ótimo, como profissional de futebol.



Uribe justificou que na festa se mantiveram os amigos e a família e que, por isso, as pessoas continuaram no jardim de casa até às 05:00.



"Aos que duvidam de mim, vejam por favor a minha carreira desportiva, a mesma que me define como jogador profissional, ético e comprometido", acrescenta o futebolista, dizendo estar "1.000% comprometido com o FC Porto".



Os quatro jogadores estão fora das opções para o jogo de hoje com o Boavista, da 11.ª jornada da I Liga, no Estádio do Bessa, no Porto, a partir das 21:00.