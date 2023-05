Varela termina carreira aos 38 anos

Minutos antes do embate entre FC Porto e Vitória de Guimarães, da 34.ª e última jornada da I Liga, o extremo surgiu acompanhado da respetiva família no relvado do Estádio do Dragão, no Porto, e foi homenageado com um prolongado aplauso dos adeptos da casa.



Silvestre Varela fez 11 partidas na segunda temporada ao serviço da equipa secundária dos ‘dragões’, mas ficou hoje de fora das opções na receção vitoriosa ao Benfica B (3-1), da última ronda da II Liga, tendo abandonado o futebol com 95 golos em 604 encontros.



O avançado natural de Almada já tinha passado pelo FC Porto entre 2009 e 2017, altura em que festejou três campeonatos, duas Taças de Portugal e cinco Supertaças Cândido de Oliveira, além de ter sido fundamental para a conquista da Liga Europa, em 2010/11.



Com formação repartida entre o Pescadores da Costa da Caparica e o Sporting, passou ainda a nível sénior por Casa Pia, Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora e BSAD, numa carreira prolongada fora do país ao serviço dos espanhóis do Recreativo de Huelva, dos ingleses do West Bromwich Albion, dos italianos do Parma e dos turcos do Kayserispor.



Silvestre Varela fez 27 internacionalizações e marcou cinco golos pela seleção principal portuguesa, que chegou a representar nas fases finais do Euro2012 e do Mundial2014.