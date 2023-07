Vizela reforça-se com João Escoval

O defesa-central, de 26 anos, representou o Volos, da Grécia, na última temporada, tendo realizado 31 jogos.O jogador português formado no Benfica, e que também passou pela equipa B dos encarnados, foi a grande novidade desta cerimónia de apresentação da equipa vizelense.Escoval passou ainda pelo futebol croata, ao serviço do NK Istra 1961 e do HNK Rijeka, e pelo Chipre (Anorthosis), antes de chegar ao Volos em 2022/23.