Zé Luís apto no FC Porto para receção de domingo ao Belenenses SAD

O atleta recuperou de uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda que o afastou dos jogos com o Boavista (4-0) em casa e Paços de Ferreira (1-0) fora, ambos saldados por triunfos do ‘dragão’.



Segundo o site dos ‘azuis e brancos’, o defesa central espanhol Iván Marcano continua ao cuidado do departamento médico, em tratamento à rotura sofrida no ligamento cruzado anterior do seu joelho direito.



O grupo às ordens de Sérgio Conceição, que não teve direito a folga e trabalhou horas após o êxito em Paços de Ferreira, volta a juntar-se somente na quinta-feira, às 10:30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.



O FC Porto lidera o campeonato com 70 pontos em 29 jornadas, mais seis do que o Benfica e 18 que o Sporting, que tem um jogo a menos.



O Belenenses, que se apresenta no Dragão às 21:30 de domingo, é 15.º com 30 pontos, seis acima da linha de água.