Zubizarreta tem o perfil de diretor desportivo desejado por Villas-Boas

“O meu FC Porto do futuro assentará numa direção desportiva estruturada, que vai ser o coração da sustentabilidade financeira do nosso clube. A formação, a performance ou a prospeção terão novos papéis a jogar aqui. Tudo isto obedece a uma direção desportiva estruturada, na qual vou dar confiança a pessoas com as quais trabalhei. Zubizarreta? É muito possível que isso aconteça. Vai ser um anúncio para [fazer] esta quinta-feira e eu acho que será do agrado dos sócios”, observou, em entrevista à estação televisiva RTP.



André Villas-Boas e Andoni Zubizarreta trabalharam juntos de 2019 a 2020, aquando da passagem do antigo treinador do FC Porto pelos franceses do Marselha, último dos sete emblemas por si orientados durante pouco mais de uma década como técnico principal.



“Tive uma relação de muita empatia profissional e pessoal com o Zubizarreta e já tenho planos muito bem definidos quanto à direção desportiva”, frisou, rejeitando “em absoluto” que tenha abordado outros técnicos para uma eventual sucessão de Sérgio Conceição.



Andoni Zubizarreta, de 62 anos, está inativo desde que trabalhou como diretor desportivo do Marselha, entre 2016 e 2020, replicando as funções exercidas durante as passagens prévias pelos espanhóis do Athletic Bilbau (2001-2004) e do FC Barcelona (2010-2015).



...e Antero Henrique



Seguro de que “há possibilidades de ter sucesso, de criar equipas competitivas e de ser muito mais rigoroso e criterioso na escolha de jogadores para a equipa principal”, André Villas-Boas negou qualquer influência na sua candidatura de Antero Henrique, ex-diretor geral para o futebol, vice-presidente e administrador da FC Porto SAD, de 1990 a 2016.



“É uma pessoa amiga, com a qual me relaciono e falo de temas relacionados com esta candidatura, mas não tem impacto absolutamente nenhum sobre as decisões futuras e estruturantes do FC Porto. Na minha ótica, foi um dos melhores profissionais com quem trabalhei e este sentimento é partilhado em geral no futebol europeu. É uma pessoa com grande conhecimento e profissionalismo e com uma visão estratégica acerca do futebol europeu difícil de encontrar, mas não terá nenhum papel no FC Porto do futuro”, vincou.



As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, encabeçadas pelo atual presidente azul e branco, Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B) e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).



O ato eleitoral decorrerá em 27 de abril, entre as 9h00 e as 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato consecutivo, que lhe atribui o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.