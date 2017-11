Bottas é Pole em Interlagos

11 Nov, 2017, 18:07 / atualizado em 11 Nov, 2017, 18:16 | Fórmula1

Valtteri Bottas conquistou a sua 3ª pole de carreira na F1, ao tirar 1.08.322s na sua última volta. E tirou também o pão da boca de Sebastian Vettel, que tentava dar à Ferrari a sua 1ª pole em Interlagos desde 2008.



Mas no momento da verdade, Vettel tremeu, desequilibrou o carro na travagem para a 1ª curva na sua volta final. E terminou a 38 milésimas de segundo do finlandês da Mercedes.



O finlandês terá no arranque e corrida que defender aquela que é até ver, uma posição de vantagem para encolher os 15 pontos de desvantagem que tem para Vettel.





Ueslei Marcelino



Atrás dos homens da 1ª fila, estão Kimi Raikkonen no outro Ferrari e o mais rápido dos Red Bull, o de Max Verstappen.



Por seu lado, Fernando Alonso larga da sua melhor posição na temporada, em 6º, ao lado de Sergio Perez que começa em 5º o GP do Brasil. Isto porque o 5º da qualificação, Daniel Ricciardo tem 10 posições de penalização por mudança dae elementos na unidade MGU-H do seu Red Bull.





Paulo Whitaker



Lewis Hamilton, campeão em título, desde há 2 semanas, surpreendeu tudo e todos, inclusivamente a si mesmo. Na saída para a pista no início da Qualificação, o inglês perdeu a traseira do carro na abordagem à curva 6 e acabou por bater na barreira de pneus. (veja neste link o acidente)



Na curva da Ferradura, o recém-coroado tetracampeão mundial, ao bater nas barreiras, causou danos significativos à suspensão dianteira esquerda do W08. Nem deu para aquecer.







Sem crono estabelecido, Hamilton largará das últimas posições de grelha e terá de fazer uma corrida de recuperação. A vitória deve ter ficado comprometida, mas pelo menos o campeão dará nas vistas com o seu GP de ultrapassagens previstas. E sem a pressão do campeonato, a bênção ao colega de equipa que terá agora no braço condições para pressionar Vettel na luta pela vice-liderança do mundial.



É a primeira vez desde a China no ano passado que Hamilton não consegue marcar presença na Q2. A ausência de Hamilton lançou a pela pole para a Ferrari, depois da Mercedes ter dominado as 3 sessões de treinos livres.



Felipe Massa naquele que é o seu último GP do Brasil sai de 9º para a corrida, atrás dos Renaults de Hulkenberg e Sainz ainda à sua frente.





Ueslei Marcelino



O resultado de conjunto da Renault é positivo para a corrida. O objetivo é o de ir buscar a 6ª posição da Toro Rosso no mundial de construtores, que está apenas 5 pontos à sua frente.



A completar o Top 10, o Force India do francês Esteban Ocon



Cronos de Qualificação para o GP do Brasil



Ricciardo, Gasly e Harley com 10 posições de penalização de grelha em relação à qualificação, por mudanças de elementos do MGU-H. Lance Stroll por mudança de Caixa, tem 5 posições de penalização.





Ueslei Marcelino