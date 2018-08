Carlos Sainz Jr. substitui Alonso na McLaren em 2019

Lusa Comentários 16 Ago, 2018, 17:02 | Fórmula1

Sainz Jr., de 23 anos, atual piloto da Renault, “assinou um contrato válido por vários anos, em substituição de Fernando Alonso”, que na quarta-feira anunciou que iria abandonar a categoria rainha do desporto automóvel no fim da temporada de 2018.



“Sou adepto da McLaren desde que tenho memória. É um nome grande desta modalidade, com um passado incrível e os pilotos que competiram pela McLaren ao longo dos anos fazem parte dos heróis da F1”, disse Sainz Jr., 11.º classificado do Mundial.



O espanhol, que se estreou na F1 em 2015, assinalou que Alonso, bicampeão mundial, em 2005 e 2006, “faz parte daqueles heróis” e que por essa razão “é ainda mais especial suceder” ao compatriota como piloto da McLaren.



A escuderia inglesa não confirmou se o belga Stoffel Vandoorne, 16.º posicionado no Mundial de 2018, se vai manter como piloto na próxima época, remetendo para um “momento oportuno” a divulgação da composição da equipa.