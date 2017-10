Em Suzuka, Hamilton e a Pole que lhe faltava

Jorge Alexandre Lopes 07 Out, 2017, 09:19 / atualizado em 07 Out, 2017, 09:49 | Fórmula1



Lewis Hamilton de novo bateu o rival Sebastian Vettel para alcançar mais uma pole position no seu currículo. Desta feita em Suzuka, a pista que lhe faltava. Sendo a 71ª pole de carreira, a 10ª em 16 GPs, Hamilton tinha esta falta na carreira. Em Suzuka nunca tinha obtido pole position numa década de F1. E conquistou o momento de um modo absolutamente imperial.

1.27. 319s é o novo Record Absoluto da pista nipónica. Um record que estava nas mãos de Michael Schumacher 1.28.954s em 2006). (veja neste link a volta).







Dominando todas as fases de qualificação, não deu chances à concorrência direta da Ferrari e de Vettel, deixando claro que após um fim-de-semana mais complicado onde não conseguiu fruto da temperatura ter um carro tão competitivo, a Mercedes volta a estar em nível superior, tranquilizando Hamilton e preocupando ainda mais a Ferrari que começa a ver as chances de título cada vez mais longe. A qualificação deu ainda outro Mercedes atrás de Hamilton. Na última volta, Valtteri Bottas fechou aa 332 milésimos de segundo do companheiro, com crono melhor que Sebastian Vettel que não foi além da 3ª posição.







Vettel marcou mais 472 milésimos de segundo, mas ele larga da 1ª fila porque Bottas recebe 5 lugares de penalização em grelha, por mudança da caixa de velocidades do seu Mercedes. Se Hamilton tem o colega Bottas relegado 5 posições, também a Ferrari tem Raikkonen afastado 5 lugares para trás, pois também ele viu a caixa de velocidades do Ferrari ser mudada. Acresce a Raikkonen que fez uma qualificação já nada de especial, perdendo em pista para ambos os Red Bull também. Sairá apenas de 11º para a corrida.





Toru Hanai



Quem sobe para a 2ª fila da grelha são os Red Bull de Ricciardo e Verstappen, na espectativa para aproveitar o que conseguiram na Malásia pelas mãos do holandês voador. Mais difícil de acompanhar os da frente, porque as condições de temperatura são mais amenas, os homens da Red Bull confiam de novo na sua consistência para um bom resultado. Até ver é Daniel Ricciardo que larga um pouco à frente do colega. Algo que não acontecia há 7 qualificações.





Toru Hanai



Para a 3ª fila subiram os dois homens da Force India. Esteban. Ocon e Sergio Perez, têm tudo para realizar mais uma boa corrida. O Williams de Felipe Massa e o McLaren de Fernando Alonso concluíram o Top10 de qualificação. Mas Alonso com mais uma série de alterações de motor Honda, acumula 35 posições de grelha e largará da cauda, na última posição, para a corrida.



QUALIFICAÇÃO GP JAPÃO





1. Lewis Hamilton Mercedes GP 1:27.319

2. Valtteri Bottas Mercedes GP 1:27.651 +5P

3. Sebastian Vettel Ferrari 1:27.791 4. Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:28.306 5. Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:28.332 6. Kimi Raikkonen Ferrari 1:28.498 +5P

7. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:29.111 8. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:29.260 9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:29.480 10. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:30.687 +35P

Q2 11. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:29.778 12. Nico Hulkenberg Renault 1:29.879 13. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:29.972 14. Jolyon Palmer Renault 1:30.022 +20P

15. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:30.413 +20P

Q1 16. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:30.849 17. Pierre Gasly Toro Rosso-Renault 1:31.317 18. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:31.409 19. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:31.597 20. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:31.885

Outros penalizados em posições de grelha por alteração de componentes de motor, são Jolyon Palmer no Renault e Carlos Sainz no Toro Rosso, que perdem o equivalente a 20 lugares e largam também do final da grelha.Toru HanaiO GP do Japão tem início às 6h00, hora portuguesa, domingo. Hamilton detém 34 pontos de vantagem para Vettel, quando faltam 5 GPs e 125 pontos em discussão para o final da época. Vettel e a Ferrari precisam obviamente de uma vitória. Em rigor para ser campeão, Vettel terá de ganhar as 5 corridas caso Hamilton chegue sempre em 2º lugar, para ser vcampeão. Chegando na frente do alemão, Hamilton não precisa mais de ganhar qualquer corrida para ser campeão em Novembro. Bastar-lhe-á a partir daí ser sempre 2º atrás de Acompanhe os comentários em twitter.com/f1rtp ou rtp.pt/f1