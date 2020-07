Fernando Alonso de regresso à F1 com a Renault em 2021

O regresso anunciado à Fórmula 1, por parte de Fernando Alonso, foi confirmado pela escuderia e pelo próprio. De volta à escuderia onde foi campeão do mundo em 2005 e 2006 e por onde passou de novo, mais tarde, em 2008 e 2009.

Alonso, que completa 39 anos ainda este mês, vai substituir o Daniel Ricciardo que ruma em 2021 à McLaren. O contrato assinado será para 2 anos incluindo uma opção para uma terceira temporada em 2023. No final do contrato completo, o antigo bicampeão mundial da Renault terá 42 anos.





Recorde-se que quando regressar, em 2021, Alonso guiará ainda um carro baseado no atual chassis. As novas regras, onde o piloto fará mais a diferença, serão apenas introduzidas para a temporada de 2022. E será aí que a Renault aposta tudo para recuperar o atraso às escuderias principais da F1 na actualidade. É de esperar que Alonso no próximo ano fique am pista a viver as dificuldades de um duelo a meio do pelotão, mas já integrado na equipa a construir a grande mudança de 2022.





Desde que deixou a F1, Alonso juntou-se à Toyota e venceu o Campeonato Do Mundo de Resistência 2018-19 e as 24 Horas de Le Mans. Também competiu no Indianapolis 500 com a McLaren e no Rali Dakar. O colega de equipa de Alonso em 2021 será Esteban Ocon, que assinou um contrato de dois anos com a equipa sediada em Enstone em agosto passado.







Veja a declaração oficial do piloto, no dia do anúncio