Fórmula 1 * Estatísticas e Curiosidades Mundial 2020

Uma temporada marcada pela Covid 19.







Uma época que deixou de fora uma série de corridas. E trouxe de volta a Fórmula 1 a pistas como Nurburgring ( pela primeira vez desde 2013), Imola (pela primeira vez desde 2006) e Istambul (pela primeira vez desde 2011):







Uma época que fez a Fórmula 1 regressar a Portugal, pela primeira vez desde 1996. E em estreia, o Autódromo de Portimão, que agora espera repetir a história.

Uma época que também estreou a pista de Mugello, na comemoração dos 1000 GPs da Scuderia Ferrari na Fórmula 1.





A primeira temporada na história em que tivemos corridas seguidas na mesma pista. A adaptação à Covid19 levou a corridas duplas em Spielberg, em Silverstone e no Bahrain.





Mas no final das 20 corridas, os Campeões foram os mesmos.





Vamos às contas:











Comparação Hamilton vs. Schumacher, os únicos pilotos a vencer 7 Campeonatos.

Lewis Hamilton - 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019);



266 GPs; 98 Poles, 95 Vitórias (35,7% das corridas), em 14 temporadas (2007 a 2020).

Michael Schumacher - 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)



308 GPs; 68 Poles; 91 Vitórias (29,6% das corridas) em 19 temporadas. (1991 a 2012).







Mercedes AMG F1 - A 1ª escuderia a ser Hepta Campeã. Títulos em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. É a 5ª escuderia a firmar 7 títulos, depois de Ferrari, McLaren, Williams e Lotus.











VITÓRIAS



* Foram 5 pilotos e 4 escuderias diferentes a obter vitórias em 2020.







* Lewis Hamilton conquistou 11 vitórias (igual a 2019). Tem agora 58 dos seus 95 triunfos na F1, concretizados a partir da pole.







* Mercedes venceu 13 GPs (HAM 11 BOT 2) Em 2018 tinham sido 11, todos de Hamilton e em 2019 tinham sido 15 (HAM 11 BOT 4).







* Mercedes tem agora 115 triunfos no total, é a 3ª escuderia com mais triunfos, após Ferrari 238, McLaren 182. Ultrapassou já a Williams que mantém as 114.







* Mercedes obteve 5 dobradinhas em 2019 (9 em 2019 e 4 em 2018). Tem agora 58 dobradinhas. Só a Ferrari tem mais, com 84 (a última é de Singapura 2019).







* Motores Mercedes, agora com 201 Vitórias, a 2ª marca de motores mais vitoriosa de sempre. Mais vitórias, só a Ferrari (239).







* O Carro #44 somou 11 triunfos por Hamilton. Agora total de 74 vitórias na F1 (73 pela mão de Lewis). Mais vitórias, só os #1, #5, #2 e #6. E o carro #6 está só a 1 vitória de diferença. A



última vitória de um #6 foi Nico Rosberg no GPJapão2016.







* Pierre Gasly e Sergio Perez estrearam-se a vencer na F1 em 2020. Gasly obteve vitória em Monza e Perez no Bahrain. Foram os 109º e 110º vencedores na história da F1.







* Pierre Gasly venceu no seu 55º GP. Foi o primeiro francês a vencer desde Olivier Panis no Monaco em 1996. E foi a 80ª vitória de um francês na F1.







* Checo Perez levou 190 GPs para garantir a 1ª vitória na F1. E um Mexicano não vencia há 50 anos na F1. Foi Pedro Rodriguez o último a vencer, em 1970 na Bélgica. Foi a 3ª vitória mexicana na F1







VITÓRIAS 2020

- Hamilton 11, Bottas 2, Verstappen 2, Gasly 1, Perez 1



- Mercedes 13, Red Bull 2, Alpha Tauri 1, Racing Point 1











POLES







* Foram 4 pilotos e 3 escuderias diferentes a obter Pole Positions em 2020.







* Lewis Hamilton oi o Campeão das Qualificações em 2020. Venceu 10 das 17 qualificações, Bottas fez 5.







* Foi a 5ª vez em 6 anos (todos menos 2019 com Leclerc)) que Hamilton foi o piloto mais dominador em Qualificação (nesse ano Rosberg fez mais poles que o britânico)







* Ayrton Senna marcou 13 poles em 1988, 13 em 1989 e 16 em 1990. Hamilton registou 12 poles em 2016, e 11 poles em 2015, 2017, 2018. Em 2020 foram apenas 10.







* Lewis termina época com um registo de carreira de 158 vezes na 1ª fila, em 266 GPs. Impressionantes 59%. Foram 13 em 2019, 14 em 2018, 13 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015. Este ano de 2020 foram 13 também, mas foram apenas 17 GPs e Hamilton só participou em 16 fins-de-semana. Em comparação Michael Schumacher fez 116 1ª filas em 308 GPs realizados.







* Lewis Hamilton marca poles há 14 anos consecutivos (desde 2007). Um novo Record absoluto.







* 1ª pole de Lance Stroll. Obteve-o no 76º GP de carreira. Foi a 16ª pole de um piloto canadiano e a 1ª desde Jacques Villeneuve no GP Europa de 1997. Stroll foi o 101º Piloto a obter uma pole na história.







* A Racing Point marcou a sua única pole position (escuderia termina no final do ano com a designação). Foi a 40ª escuderia diferente a ober 1 pole. Anteriormente a Force India (sua antecessora obtivera também 1 pole com Fisichella na Belgica 2009). Antes ainda a Stewart tinha também 1 pole (Barrichello França 99) e a Jordan equipa que iniciou o mesmo "asset" da sequência tirou 2 poles com Frentzen em Nurburgring 1999 e Barrchello na Belgica 1994).







* Mercedes tem agora 126 Poles, é a 4ª escuderia em número de poles. Mais, agora, só a Williams (128), McLaren (155) e Ferrari (228).







* A Mercedes obteve na época 12 Primeiras Filas Completas em Grelha (em 2019 tinha tido apenas 7). Tem agora 78. Está agora a 2 dobradinhas em Qualificação, da Ferrari (80), que detém a melhor marca de sempre.







* A pole de Hamilton em Monza tornou-se a volta mais rápida de sempre na F1. Media de 264.363km/h, 0.8km/h mais rápida que a marca anterior de Raikkonen em 2018 também em Monza.







POLES DE 2020

- Hamilton 10, Bottas 5, Stroll 1, Verstappen 1



- Mercedes 15, Racing Point 1, Red Bull 1







1ªFILAS DE 2020

- Bottas 14, Hamilton 13, Verstappen 5, Stroll 1, Russell 1

- Mercedes 28, Red Bull 5, Racing Point 1





QUALIFICAÇOES ENTRE COLEGAS DE EQUIPA







* Entre colegas de equipa, a Red Bull teve o maior desnível. Nas 17 Qualificações do ano, Verstappen bateu sempre Albon. 17-0. George Russell quase conseguiu o mesmo efeito que Verstappen. Ele "despachou" Latifi nas 16 qualificações pela Williams. apenas foi batido por Bottas na Qualificação do Bahrain, quando substituiu Hamilton na Mercedes.



Outro destaque vai para Daniel Ricciardo que bateu Esteban Ocon em qualificação por 15 vezes nos 17 GPs.



O maior equilíbrio surgiu na AlfaRomeo onde Giovinnazi bateu Raikkonen por 9 vezes e foi batido por 8 vezes pelo finlandês.





Detalhe abaixo:



Max Verstappen 17 RED BULL 0 Alexander Albon George Russell 16 WILLIAMS 0 Nicholas Latifi Jack Aitken 0 WILLIAMS 1 Nicholas Latifi Daniel Ricciardo 15 RENAULT 2 Esteban Ocon Charles Leclerc 13 FERRARI 4 Sebastian Vettel Pierre Gasly 13 TORO ROSSO 4 Daniil Kvyat Sergio Perez 10 RACING POINT 4 Lance Stroll Sergio Perez 1 RACING POINT 0 Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg 1 RACING POINT 4 Lance Stroll Lewis Hamilton 11 MERCEDES 5 Valtteri Bottas George Russell 0 MERCEDES 1 Valtteri Bottas Kevin Magnussen 8 HAAS 7 Romain Grosjean Kevin Magnussen 2 HAAS 0 Pietro Fittipaldi Antonio Giovinazzi 9 ALFA ROMEO 8 Kimi Raikkonen









ELIMINAÇÕES NA Q1, Q2 E PRESENÇAS NA Q3







* Ordenado por escuderias, a lista com o número de presenças na Q3 em qualificação e o número de eliminações na Q1 e Q2 ao longo da temporada.



Elimin. Q1 Elimin. Q2 Na Q3 Lewis Hamilton MER 0 0 16 Valtteri Bottas MER 0 0 17 Sebastian Vettel FER 1 13 3 Charles Leclerc FER 0 6 11 Max Verstappen RBR 0 0 17 Alexander Albon RBR 0 3 14 Daniel Ricciardo REN 0 3 14 Esteban Ocon REN 0 9 8 Romain Grosjean HAA 12 3 0 Kevin Magnussen HAA 14 3 0 Carlos Sainz MCL 0 3 14 Lando Norris MCL 0 3 14 Sergio Perez RP 1 2 12 Lance Stroll RP 0 5 11 Kimi Raikkonen AR 13 3 1 Antonio Giovinazzi AR 13 3 1 Daniil Kvyat AT 3 10 3 Pierre Gasly AT 1 4 12 Nicholas Latifi WIL 16 1 0 George Russell WIL/MER 8 8 1 Jack Aiken WIL 1 0 0 Nico Hulkenberg RP 1 1 1 Pietro Fittipaldi HAA 2 0 0



Considerando a posição média de cada piloto nos Grandes Prémios em que participaram, é possível definir a Grelha de Partida Tipo de 2020











Grelha de Partida-Tipo de 2020



1. Lewis Hamilton 2. Valtteri Bottas

3. Max Verstappen 4. Sergio Perez

5. Alex Albon 6. Daniel Ricciardo

7. Lando Norris 8. Charles Leclerc

9. Carlos Sainz 10. Lance Stroll

11. Esteban Ocon 12. Pierre Gasly



13. Nico Hulkkenberg 14. Daniil Kvyat

15. Sebastian Vettel 16. George Russell

17. Kimi Raikkonen 18. Kevin Mgnussen

19. Antonio Giovinnazi 20. Romain Grosjean



21. Jack Aitken 22. Nicholas Latifi



23. Pietro Fittipaldi











VOLTAS MAIS RÁPIDAS







* Foram 7 pilotos e 4 escuderias diferentes a obter Voltas Mais Rápidas em 2019.





* Lewis Hamilton foi o piloto com mais Voltas Rápidas de Corrida em 2020. Fez 6 Melhores Voltas, contra 3 de Verstappen. Tem agora 53 Voltas mais Rápidas de Corrida. Mais só Michael Schumacher, recordista com 77 Voltas Mais Rápidas de Corrida.







* Mercedes fez 9 Voltas Rápidas no ano, fecha temporada com 84. Mais só Williams (133), McLaren (155) e Ferrari (254)







VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2020



- Hamilton 6, Verstappen 3, Bottas 2, Norris 2, Ricciardo 2, Sainz 1, Russell 1



- Mercedes 9, McLaren 3, Red Bull 3, Renault 2











PÓDIOS







* Foram 13 pilotos e 7 escuderias diferentes a obter Pódios em 2020







* Hamilton marcou 14 pódios em 17 GPs (em 2018 e 2019 tinha feito 17 em 21). 11 delas foram vitórias. Elevou para 165 pódios a sua marca acumulada, o que é novo Record Absoluto de pódios na F1.







* Bottas marcou 11 pódios no ano. Tem agora 56. Este ano passou as marcas de Berger, Button, Hakkinen e Lauda. Tornou-se um dos 13 pilotos com mais pódios de sempre.







* Verstappen fez 11 pódios na época (igual à marca obtida em 2018). Fecha o ano com 42 no seu registo. Ultrapassou as marcas de nomes históricos, alguns deles campeões do mundo... Jean Alesi, Jacques Laffite, Jim Clark, Jody Schekter, Emerson Fittipaldi, Juan Manuel Fangio, Graham Hill e Riccardo Patrese. Está igual a Mark Webber e Damon Hill.







* 1º pódio para Lando Norris e para Esteban Ocon. Foram os 212º e 213º homens de sempre a subir ao pódio na F1.







* Mercedes tem agora 236, atrás apenas de Williams 312 McLaren 488 e Ferrari 773.







*1ºs pódios (3) da Renault desde 2011. 2 de Ricciardo e 1 de Ocon. A Renault não subia ao pódio desse Nick Heidfeld em 2011 na Malásia.







* O pódio de Ocon com a Renault foi o 1º de um piloto francês num carro francês desde Patrick Tambay em San Marino 1985. Há 35 anos.







* Equipas clássicas da F1 estão num jejum de pódios incrível. A Williams não tem pódio (desde Azerbaijão 2017) e a Alfa Romeo (desde Itália 1984).







PÓDIOS DE 2020:



- Hamilton 14, Bottas 11, Verstappen 11, Leclerc 2, Ricciardo 2, Albon 2, Perez 2, Stroll 2, Norris 1, Sainz 1, Gasly 1, Vettel 1, Ocon 1



- Mercedes 25, Red Bull 13, Racing Point 4, Ferrari 3, Renault 3, McLaren 2, AlphaTauri 1











PIT STOPS







* A Red Bull Racing arrasou a concorrência este ano, ganhando de novo o título de PitStops. Se o ano passado tinha vencido 9 GPs este ano triunfou em 14 dos 17 GPs.







* No Campeonato por pontos (exactamente a mesma lógica de pontuação que nos GPs, mas ordenando os cronos mais baixos de pitstop por corrida) a Red Bull Racing terminou com 554 pontos.







Na classificação: Red Bull 554 pts, Williams 264, Mercedes 253, Alfa Romeo 158, Renault 123, Alpha Tauri 107, McLaren 101, Ferrari 79, Racing Point 74, Haas 3.







* A Ferrari que em 2018 vencera 7 dos GPs nas boxes, este ano foi apenas 8ª entre as 10 equipas, ainda pior do que obteve no mundial propriamente dito.





* Estes são os 10 PitStops mais rápidos de 2020. Os 9 primeiros da RedBull Tacing.









* A Red Bull foi consistente, marcando 9 dos 10 melhores pitstops de 2020. O PitStop mais rápido do ano foi de 1.86 marcado no GP Portugal em Portimão com 1.86s no carro de Albon (ver no link abaixo). A marca a apenas 6 centésimas de segundo foi quase igualada no pitstop de Verstappen na Rússia. E voltando em Portugal, a operação no carro de Verstappen em 1.96s em Portimão, foi a 9ª mais rápida do ano.











* No GP do Brasil de 2019, a Red Bull bateu o RECORD MUNDIAL da história, ao realizar o pitstop do carro de Max Verstappen, em 1.82s. Em Portugal ficaram a 0.04s da marca.







ABANDONOS







* Em 2020 tivemos 40 abandonos (só 17 GPs), o ano passado tínhamos tido 57 em 21 corridas. 81 abandonos em 2018, 94 em 2017 e 85 em 2016.







* Foi o ano com menos acidentes. Apenas 11 nos 17 GPs de 2020. Em 2019 tinham sido 18, em 2018 27, em 2017 foram 34 e em 2016 foram 30.







* A fiabilidade mecânica teve 29 falhas terminais em 2020. Abandonos por motivos mecânicos nos anos anteriores, 39, 54, 60 e 55 respetivamente de 2019 a 2016).





ABANDONOS TOTAL ACID./DESP. MECANICO 2020 (só 17GPs) 40 11 29 2019 57 18 39 2018 81 27 54 2017 94 34 60 2016 85 30 55

* Há 95 GPs consecutivas que Hamilton não abandona por acidente. A última vez foi no GP de Espanha de 2016 quando Hamilton e Rosberg, companheiros de equipa, que bateram.











Pilotos e equipas com mais abandonos na temporada







Total Aci/Desp Mecânico Charles Leclerc 4 2 2 George Russell 4 2 2 Kevin Magnussen 4 0 4 Max Verstappen 4 1 3 Esteban Ocon 3 0 3 Lance Stroll 3 2 1 Romain Grosjean 3 1 2 Antonio Giovinazzi 2 1 1 Carlos Sainz 2 1 1 Nicholas Latifi 2 0 2 Sebastian Vettel 2 1 1 Alexander Albon 1 0 1 Daniel Ricciardo 1 0 1 Kimi Raikkonen 1 0 1 Lando Norris 1 0 1 Pierre Gasly 1 0 1 Sergio Perez 1 0 1 Valtteri Bottas 1 0 1 ESCUDERIAS Total Aci/Desp Mecanico Haas 7 1 6 McLaren 3 1 2 Renault 4 0 4 Ferrari 6 3 3 Red Bull 5 1 4 Racing Point 4 2 2 Alpha Tauri 1 0 1 Williams 6 2 4 Alta Romeo 3 1 2 Mercedes 1 0 1









CAMPEONATO POR DISTÂNCIA











Se todos os pilotos tivessem partido lado a lado no arranque do 1º GP do ano em Spielberg, quem teria andado mais e vencido o campeonato na distância?







A lista ( Nº de Kms):







Piloto Kms Total 1. L. Norris 5.119 2. K. Raikkonen 5.102 3. A. Albon 5.014 4. V. Bottas 5.010 5. D. Ricciardo 4.979 6. D. Kvyat 4.942 7. L. Hamilton 4.923 8. N. Latifi 4.661 9. S. Vettel 4.626 10. G. Russell 4.535 11. A. Giovinazzi 4.411 12. P. Gasly 4.392 13. E. Ocon 4.369 14. S. Perez 4.322 15. C. Leclerc 4.314 16. C. Sainz 4.312 17. M. Verstappen 4.158 18. R. Grosjean 4.132 19. K. Magnussen 4.054 20. L. Stroll 3.931 21. N. Hulkenberg 615 22. P. Fittipaldi 603 23. J. Aitken 308



VOLTAS NO COMANDO







* 9 Pilotos e 5 escuderias lideraram na temporada.





* Hamilton liderou por 613 voltas, o que é um record absoluto na história.







* Atrás Bottas comandou 188 voltas, Verstappen 87. Depois, Russell na corrida que fez pela Mercedes marcou as suas primeiras voltas na frente. 59. E bastou uma corrida apenas para ser o 4º com mais voltas na frente em 2020.







* Este ano Alex Albon, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lance Stroll e George Russell marcaram estreia na liderança de GPs. * A Mercedes é a 5ª escuderia qua mais liderou desde sempre. 6624 voltas. Pela frente Williams 7584 voltas, McLaren 10588 voltas e a líder Ferrari com 15123 voltas no comando.







* Hamilton comanda Voltas há 14 anos consecutivos. Melhor, só Michael Schumacher com 15 anos consecutivos(92/06).







* Sebastian Vettel pela primeira vez em 13 anos não comandou 1 volta na F1.







* Lewis Hamilton comandou GPs por 162 vezes em 266 GPs. Schumacher comandou 142 em 306 GPs.







* Lewis Hamilton e Michael Schumacher, são os únicos a liderar mais de 5000 voltas na história. Schumacher ainda lidera com 5.111 voltas, mas Hamilton termina o ano quase lá, com 5.099 voltas. 12 voltas de diferença para mais um record cair. E será em 2021.











VOLTAS LIDERADAS EM 2020:



- Hamilton 613, Bottas 188, Verstappen 87, Russell 59, Stroll 32, Perez 26, Gasly 26, Sainz 5, Albon 1.



- Mercedes 860 (696 em 2019 e 504em 2018 com mais GPs do que em 2020), Red Bull, 88, Racing Point 58, Alpha Tauri 26, McLaren 5.