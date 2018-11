Grande Prémio do Vietname em Hanói em 2020

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Nov, 2018, 10:24 / atualizado em 07 Nov, 2018, 10:24 | Fórmula1

O circuito será citadino, com 5,565 quilómetros de extensão, na capital daquele país asiático, em Hanói.



Trata-se do primeiro anúncio de um novo Grande Prémio feito pelos novos donos da competição, a Liberty Media.



"Desde que nos envolvemos neste desporto em 2017 que temos vindo a falar em desenvolver novos destinos e o Grande Prémio do Vietname é a concretização dessa ambição", sublinhou o norte-americano Chase Carey, presidente executivo da Fórmula 1.







O diretor executivo do Vingroup, Nguyen Viet Quang, explicou que o objetivo desta parceria é "melhorar a vida da população do Vietname", através da criação de "mais postos de trabalho" e da "melhoria das infraestruturas da cidade".



Características do circuito



O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, assegurou já o quinto título da sua carreira na prova anterior, no México, há duas semanas.









Nguyen Viet Quang prometeu ainda apresentar durante o evento, dentro de dois anos, "o primeiro construtor automóvel vietnamita, o VinFast".O responsável autárquico de Hanói, Nguyen Duc Chung, disse acreditar que esta prova vai ser "uma demonstração das capacidades do país", com "uma das economias que mais crescem em todo o mundo", além de permitir "atrair mais turismo".O circuito será montado num subúrbio de Hanói e congrega o que de melhor têm alguns dos circuitos tradicionais do campeonato. As curvas 1 e 2, um pouco mais apertadas, fazem lembrar Nurburgring, na Alemanha, enquanto a zona da curva 17 é semelhante à subida de Sainte Devote, no Mónaco.A secção entre as curvas 16 a 19 será similar à dos "esses" de Suzuka, no Japão.De acordo com o diretor de corridas da Fórmula 1, o britânico Charlie Whiting, que já visitou o local, "a maior parte do traçado será em ruas já existentes, mas há uma secção que ainda não está construída"."Será num espaço aberto, onde as boxes serão instaladas", explicou.O Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, a penúltima corrida do Mundial de 2018, vai ser disputado no domingo.