Hamilton ganha pole histórica em casa

Lewis Hamilton venceu por 44 milésimas de segundo uma emocionante batalha pela pole position para o GP de Inglaterra. O duelo com Sebastian Vettel foi decidido paenas na derradeira saída à pista. Foi uma espécie de decisão por penaltis, já que estamos em tempo de Mundial de Futebol.





O homem da Mercedes conseguiu uma pole que é histórica, já que iguala Ayrton Senna como o piloto que em sua casa, no seu GP, conquistou mais vezes a pole position. São agora 6 as vezes que Hamilton saiu à frente da grelha para o seu GP.







A decisão final na Q3 teve em Vettel um fantástico adversário. O homem da Ferrari, independentemente de algumas dores no pescoço resultado de uma contratura obtida no treino livre da manhã, conseguiu quer na Q2 quer na Q3 de qualificação fazer sempre cronos mais baixos e estabelecendo novos records para o atual traçado de Silverstone.





Na primeira tentativa da Q3, Vettel foi melhor que Hamilton em 57 milésimas, mas a resposta final de Hamilton vista à lupa, demonstra o quão merecida foi a pole para o inglês que se suplantou, tirou de si e do carro tudo, em cada curva, em cada corretor, com uma precisão impressionante em Copse e Becketts.





Vettel aí, na resposta, não melhorou e a diferença foi favorável por 44 milésimas para o número #44. Foi a 76ª pole de Hamilton, mas a 50ª ao serviço da Mercedes.



Vettel confia que para a corrida, a Ferrari possa mostrar a sua consistência e e relação ao pescoço, não tem receio porque embora mais longa, as velocidades são mais baixas do que na qualificação.







Raikkonen, foi o 3º mais rápido, a 54 milésimas do seu colega de equipa, muito embora sendo o mais rápido logo no 1º setor de pista.

Valtteri Bottas perdeu 325 milésimas para Hamilton e a quase 3 décimas dos Ferrari não foi além de 4º na qualificação.





Com claro défice nas retas de Silverstone e não ignorando que na pista inglesa não têm capacidade de competir com Mercedes e Ferrari, os Red Bull de Max Verstappen e Daniel Ricciardo fizeram o que podiam. 5º e 6º na largada, é a posição ideal para esperar algum problema na frente para conseguir amealhar mais pontos, mas uma fortuna como a de Spielberg na passada semana, está longe de ser viável.











Hamilton venceu nos últimos anos em casa e tem de ser considerado natural favorito. Caso vença torna-se no piloto que mais vezes venceu em Silverstone (6). Mas a corrida vai decorrer com temperatura próxima dos 30 graus, o que significa que na pista os pneus vão enfrentar umatemperatura próxima dos 60º. Será uma corrida para duplo pit stop dado o calor esperado. E por isso a componente tática fará do GP de Inglaterra uma procva mais dinâmica e emocionante do que assistimos nos GP mais recentes.







Atrás no Top10, ficaram os Haas de Kevin Magnussen e Romain Grosjean a confirmarem a entrada para posição de melhor das outras, nesta fase da temporada. Mas a vedeta voltou a ser Charles Leclerc, que levou o Sauber de novo ao Top10, depois do GP de França. Larga da 5ª fila ao lado de Esteban Ocon no Force India e confirma que o jovem monegasco de 20 anos pode mesmo ser o recruta Ferrari de 2019 ao lado de Vettel.







A Renault levou Nico Hulkenberg a 11º à frente do outro Force India, de Perez em 12º, mas Carlos Sainz desta vez cometeu erro e perdeu momento na Q1 para fechar cedo em 16º lugar. a primeira vez em 26 qualificações que o espanhol se vê eliminado tão cedo. (click na imagem abaixo para ver o acidente)







Sábado terrível para a Williams a correr em casa, com Sergey Sirotkin e Lance Stroll a despistarem-se ambos na Q1 de qualificação, terminando em 18º e 19º, à frente apenas de Brendon Hartley que no Toro Rosso não fez a qualificação devido ao forte acidente no Treino livre matinal onde a suspensão do carro cedeu e o piloto foi atirado contra a proteção de pneus (felizmente sem consequências). Hartley sairá com chassis reserva no domingo, da pit lane.







A McLaren também a correr em casa, menos mal. Perdeu Stofell Vandoorne também na Q1 com o 17º lugar, mas Alonso progrediu até 13º de onde sai no Domingo.







