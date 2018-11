Hamilton na frente em São Paulo, na 100ª pole position da Mercedes.

Comentários 10 Nov, 2018, 19:53 / atualizado em 10 Nov, 2018, 19:55 | Fórmula1

A diferença foi de apenas 93 milésimas de segundo, com uma decisão na derradeira tentativa na Q3 de qualificação.







Ricardo Moraes







Porém a sessão não foi limpa para nenhum dos dois rivais ao título deste ano.







O campeão do mundo cometeu um erro durante a segunda fase de qualificação quando não viu o Williams do russo Sergei Sirotkin e quase provocou um acidente, numa manobra claramente sem querer mas que não fosse uma reação rápida do piloto russo, teria tido consequências graves.







Já Vettel, num momento de stress a meio da segunda fase de qualificação em que se dirigiu à boxe para troca de pneus no momento em que a chuva começava a cair, foi chamado pelos comissários para pesagem do carro. Na pressa, não só não desligou o motor como ainda partiu a ponte da balança de peso no momento da saída.







Ricardo Moraes





Caso um e outro sofram penalizações pelos incidentes, então a 1ª fila do GP do Brasil terá uma dupla de finlandeses. Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen nos outros Mercedes e Ferrari, reseptivamente, fizeramo terceiro e quarto tempos da sessão.







Paulo Whitaker







Os Red Bull de Max Verstappen e Daniel Ricciardo ficaram em quinto e sexto, muito embora Ricciardo ainda fruto da mudança de turbo provocado pelo abandono no México, seja obrigado a sofrer cinco lugares de penalização.







Ricardo Moraes







Um momento importante antes da sua despedida da F1, para o sueco Marcus Ericsson. O piloto da Sauber obteve o sétimo melhor crono da sessão, nauqlea que é a sua melhor qualificação de sempre na disciplina (melhor que a sua anterior marca com nono na largada do GP da Malásia de 2015). Ericsson largará da 3ª fila (por conta da penalização de Ricciardo), despede-se da F1 no próximo GP de Abu Dabhi para rumar à IndyCart americana.









O outro Sauber, para o monegasco Charles Leclerc, futuro piloto Ferrari, ficou 196 milésimas atrás de Ericsson. Mas de destacar a tenacidade de Leclerc, que com pista molhada na Q2 e fora do Top10 que daria passagem à última fase de qualificação, insistiu em permanecer em pista, acreditando que mesmo contra todas as probabilidades conseguiria melhorar a anterior marca. E sobre a hora conseguiu. Raça e talento para o futuro jovem recruta de Maranello.





O Top 10 da sessão viu no Haas de Romain Grosjean e no Toro Rosso de Pierre Gasly (para o ano colega de Verstappen na Red Bull9, os seus derradeiros ocupantes.





QUALIFICAÇÃO GP DO BRASIL











Com o título de pilotos decidido, no domingo em São Paulo é a decisão dos construtores que pode ser fechada. A Mercedes precisa em corrida apenas de não perder cinco (5) pontos para a Ferrari para poder festejar novo título mundial. Para aquecimento da festa, no sábado tornou-se a 5ª escuderia de sempre a alcançar a marca de 100 pole positions na história, depois de Ferrari, McLaren, Williams e Lotus que tinham já entrado no clube.











Pode acompanhá-lo ao minuto com narração e comentários em O GP do Brasil tem inicio às 17:10 de Domingo, hora de Portugal continental.Pode acompanhá-lo ao minuto com narração e comentários em http://twitter.com/f1rtp ou em http://rtp.pt/f1





Paul Whitaker