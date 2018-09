Hamilton triunfa em Singapura e título fica mais próximo

Jorge Alexandre Lopes -Comentador F1 Comentários 16 Set, 2018, 18:17 / atualizado em 16 Set, 2018, 18:31 | Fórmula1

Singapura era a pista em que a Ferrari apostava para vencer. Mas da teoria à realidade, foi batida em toda a linha. Na qualificação de sábado com a volta-canhão de Hamilton (para muitos a sua melhor volta de sempre) e a grande volta de Verstappen, Vettel viu-se relegado para o 3.º lugar na partida.



Hoje, numa estratégia de ataque, a Ferrari decidiu mal o momento do pitstop e a opção de pneu para a segunda parte da corrida. Hamilton e a Mercedes agradeceram. Na 44ª vitória de Lewis a partir da pole position e na 8ª vitória do pole em 10 anos de GP em Singapura, o campeão do mundo carimbou uma vitória que aumenta e reforça agora para 40 pontos, a vantagem no campeonato mundial.







Franck Robichon









A partida foi marcada por um incidente entre ambos os pilotos da Force India. O regresso ao passado, com Perez a encostar Ocon à parede e a provocar aquela que foi a única desistência da corrida. Culpa clara de Perez que ainda assim se desculpou mas não foi penalizado. ( Click na foto abaixo para ver o incidente









A Force India voltará a impor a regra de protecção que o ano passado accionou com os seus pilotos, proibindo-os de discutir posições diretas como a que hoje se viu.







SafetyCar (algo que acontece desde o primeiro GP de Singapura em 2008). Mas antes do SafetyCar ser accionado, O incidente obrigou à entrada do(algo que acontece desde o primeiro GP de Singapura em 2008). Mas antes do Sser accionado, Vettel pressionou Verstappen e subiu ao 2º luga r. Era a posição ideal para o piloto da Ferrari de modo a pressionar Hamilton, o seu rival direto.





Edgar Su







Os pneus com que os homens da frente saiam para a corrida tinha uma degradação rápida, na 12ª volta estava previsto o início da corrida às boxes com objectivo de mudança de pneus com um composto mais duro que os levasse até final. A Ferrari errou na opção para "apanhar" Lewis. Tentando o chamado undercut, a Ferrari chamou Vettel para PitStop e fê-lo sair com composto Ultra Macio.











Só que ao regressar à pista, o alemão ficou preso atrás de Checo Perez. Má estratégia, ou arriscada. Ali perdeu tempo durante um par de voltas, que lhe fez perder a chance de atacar e passar Hamilton e o colocou sob pressão de ser atacado por Verstappen. E ambos os receios se confirmaram.









Lewis Hamilton parou e voltou a sair na frente de Vettel, com a equipa Mercedes a colocar o composto mais duro dos três disponíveis. Mais lento que o de Vettel, mas mais duradouro. Quando Verstappen fez a troca de pneus na RedBull, voltou à pista lado a lado de Vettel e no "braço", acabou por regressar ao 2º lugar (ver o momento clickando neste link). Conclusão, a Ferrari perdeu a aposta, errou na estratégia e falhou o ataque a Hamilton, expondo-se a perder também para a equipa Red Bull.









Mais à frente na corrida, Hamilton teve um momento difícil. Quando na dobragem a pilotos retardatários hesitou no tráfego e de repente viu Verstappen surgir a cheio nos retrovisores do Mercedes. O Haas de Romain Grosjean e o Williams de Sergey Sirotkin, a lutar por posição não ligaram à mostragem de bandeiras azuis para facilitar a passagem dos mais rápidos. Grosjean chegou mesmo a receber penalização de cinco segundos por ignorar as bandeiras azuis. Depois do susto, Lewis piloto da Mercedes voltou ao ritmo normal e a abrir de Verstappen e Vettel, rumo à vitória.





Kim Hong-Ji







drive-through com passagem pela linha de boxes.

Depois do Top 3, vieram os respectivos companheiros de equipa das três grandes. Valtteri Bottas terminou em 4.º lugar, resistindo ao ataque final de Kimi Raikkonen no segundo Ferrari e Daniel Ricciardo com o segundo Red Bull Perez que no inicio da corrida atirou com Ocon para fora de pista, repetiu ostensivamente o mesmo como Williams de Sirtokin mas aí foi demais . Valeu uma penalização decom passagem pela linha de boxes.





Também Sirotkin, a vítima desse incidente fechou depois na cara do neozelandês Brendon Hartley que o obrigou a ir para a escapatória para não abandonar logo ali.







Wallace Woon







Fernando Alonso fez mais uma corrida excepcional. Terminou em 7.º lugar, vindo de 11.º na partida. Turno longo inicial com os ultra macios chegou por momentos a marcar a melhor volta de corrida. Alonso continua a espalhar magia e a deixar o recado de que o talento não faz milagres, mas deixa a diferença. Com um McLaren, o piloto espanhol tem conseguido milagres em 2018.







CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DE SINGAPURA









Dentro de duas semanas teremos o GP da Rússia em Sochi, o primeiro de seis Grandes Prémios que restam para o final da época. Hamilton passou a somar 281 pontos na liderança do campeonato, mais 40 do que Vettel (241). Raikkonen tem 174 pontos, Bottas 171, Verstappen 148 e Ricciardo 126. Em termos práticos para depender apenas de si, Vettel teria agora de ganhar todas as corridas que faltam, mesmo que Hamilton fosse 2.º colocado em todas as provas. As contas estão de facto difíceis para a Ferrari e para Vettel. Nos construtores, a Mercedes tem 452 pontos, Ferrari 415, Red Bull 274, Force India e Renault 91 pontos.







Kim Hong-Ji