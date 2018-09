Hamilton vence em Monza, casa da Ferrari

Comentários 02 Set, 2018, 18:46 / atualizado em 02 Set, 2018, 18:55 | Fórmula1





Hamilton foi vencer em Monza, casa da rival Ferrari e deu um salto importante para o objectivo de se sagrar de novo campeão do mundo de Fórmula 1, já que o seu adversário direto não foi além do 4º lugar no final da corrida. A vantagem de Lewis é agora de 30 pontos com 7 corridas até final da época, ou seja Vettel para depender apenas de si, terá de triunfar em 5 dos 7 GPs que restam até ao fim do ano.





A história na largada parecia favorecer a Ferrari que tinha os seus pilotos na 1ª fila de grelha, mas a relação de forças virou ainda na 1ª volta na chega à segunda variante da pista.







O sonho de Vettel desmoronou-se logo na travagem para a 2ª chicane. Ele meteu o carro por dentro para defender a posição e Hamilton atacou pelo lado de fora metendo o carro e dobrando já na frente. Vettel escorregou e sem espaço bateu no Mercedes. Fez pião. E seguiu em último lugar.







O SafetyCar foi lançado pois pedaços do Ferrari ficaram espalhados em pista. A Ferrari trocou asa dianteira do carro e colocou pneus macios para que Vettel iniciasse uma recuperação possível. Mas ali se percebeu que a contabilidade não seria já positiva para as cores italianas. A menos que Hamilton tivesse algum problema na frente ou Raikkonen pelo menos isso, o impedisse de vencer.





Vettel fez então uma corrida detrás para a frente, galgando posições mas deu no final apenas para chegar ao 4º lugar.





O incidente na 1ª volta deixou a decisão da corrida para a dupla Raikkonen e Hamilton.







E com Bottas em 3º lugar, tal dava à Mercedes a chance de introduzir os factores estratégicos em pista.







Quando a Ferrari levou Raikkonen para o seu PitStop, a Mercedes usou da primeira e tradicional opção. “HammerTime” para Lewis Hamilton, fazendo-o rodar em voltas muito rápidas para tentar o chamado undercut, isto é, sair na frente já de Raikkonen após o PitStop que o inglês iria fazer.





Mas as coisas não correram bem. Raikkonen segurou bem em pista uma diferença que não permitia a Lewis regressar à pista na frente. A contrariedade aumentou quando o motor do Red Bull de Daniel Ricciardo (4º abandono em 6 GPs) resolveu deixar óleo em pista. E as bandeiras amarelas no local obrigavam todos a afrouxar ali.







Quem também abandonou por esta altura com problemas de motor, foi o McLaren de Fernando Alonso. Uma má despedida de Monza para o espanhol, neste seu último ano de F1, Alonso que deu à Ferrari o último triunfo em casa, há 8 anos.





Kimi Raikkonen tinha parado na 20ª volta e teria por isso um segundo torno mais longo. Sem chance de relançar Hamilton na frente da corrida após o pit stop, a Mercedes usou o plano B, fazendo o campeão do mundo rodar mais 8 voltas para fazer então a sua mudança de pneus e dando provisoriamente a liderança da corrida a Valtteri Bottas, o outro Mercedes.







Stefano Rellandini





Com isso a Mercedes garantiu que Hamilton teria nas últimas voltas de corrida pneus bem mais novos que Raikkonen e por outro lado, a presença de Bottas como “homem de asa” de Hamilton serviria para atrasar o ritmo de Kimi e aumentar o seu desgaste de pneus.





E a estratégia foi executada na perfeição. Quando Valtteri Bottas foi para o seu Pit Stop, Hamilton estava colado já na traseira do Ferrari de Raikkonen. Seria uma questão de tempo até concretizar a ultrapassagem final que o levou para a 68ª vitória de carreira na F1.







Stefano Rellandini







Com os lugares cimeiros decididos, havia que encontrar o 3º lugar do pódio.







Ao trabalhar para Hamilton, Bottas atrasou o seu PitStop e quando o fez, na volta 36, achou-se já atrás de Max Verstappen. E o duelo foi intenso pela posição com Bottas a tentar com pneus mais recentes a operação.







Numa das batalhas, um movimento considerado ilegal de Verstappen, levou Bottas a sair pela escapatória. A direcção de corrida penalizou Verstappen com 5 segundos ao seu tempo de corrida.







Atrás, os restantes que fizeram brilharete nos pontos.







Romain Grosjean fez mais uma corrida limpa, contando com motor Ferrari para fechar em 6º lugar (muito embora a Renault tenha apresentado protesto por uma suposta ilegalidade do Haas, algo que ainda terá de ser analisado e não deixa de ser interessante que com este resultado a Renault e a Haas passa a estar ex-equo no campeonato do mundo e cada posição na geral vale vários milhares de dólares de diferença).







Os ForceIndia da RacingPoint voltaram a fechar nos pontos. Ocon e Perez em 7º e 8º lugares, o que coloca a já nova RacingPoint em 8º do mundial com 2 corridas apenas fitas, a apenas 2 pontos da Toro Rosso.





Carlos Sainz no Renault e Lance Stroll (o motor mercedes ajudou, claro) fecharam também nos pontos o GP de Itália.





CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DE ITÁLIA











Nas Escuderias a Mercedes é líder com 415 pontos, Ferrari 390, RedBull 248, Renault e Haas 84, McLaren 52.





Lançado na recuperação Vettel encostou em Max e Valtteri. E ao cortarem por essa ordem a meta mas todos separados por menos de 5 segundos, a posição no pódio foi parar às mãos de Bottas, Vettel ascendeu ao 4º lugar e o holandês da Red Bull foi trazido para 5º lugar apenas.No mundial de pilotos agora Hamilton tem 256 pontos, Vettel 226, Raikkonen 164, Bottas 159, Verstappen 130, Ricciardo 118, Hulkenberg 52 e Magnussen 49.O próximo GP é em Singapura, dentro de 2 semanas.