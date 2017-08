Hamilton vence em Spa

27 Ago, 2017, 17:46 / atualizado em 27 Ago, 2017, 19:24 | Fórmula1



Lewis Hamilton obteve um precioso triunfo na Bélgica, conquistando a vitória numa difícil corrida, sempre a sofrer pressão por parte do seu arqui-rival ao título, Sebastian Vettel.



Na sua 200ª corrida na F1, Lewis segurou na corrida a liderança desde a largada mas Vettel nunca descolou de uma diferença de menos de 2 segundos, até à última volta quando o alemão se limitou a cortar a meta na 2ª posição.





VALDRIN XHEMAJ



Os momentos de maior tensão aconteceram na largada e mais tarde após a intervenção do Safety Car, momento em que a Ferrari calçou nos seus carros o composto Ultra Macio, mais rápido, que tinha disponível dos treinos de 6ª feira e Sábado.

Lewis Hamilton sabia ter encontrado a melhor defesa para a única janela de oportunidade real que Vettel tinha para passar para o comando.



A gestão de motor Mercedes e a tática escolhida pelo piloto resultaram na perfeição. Lewis travou ligeiramente antes da entrada para o Eau Rouge e assim limitou a possibilidade de Vettel conseguir ganhar potência de motor e aproveitar o cone de ar do Mercedes para concretizar a ultrapassagem na reta Kemmel rumo a Les Combes.





STEPHANIE LECOCQ



Daí para a frente, Lewis só perderia a corrida caso cometesse um erro, o que não aconteceu. Atrás, Vettel limitou-se a gerir as contas do campeonato, sendo que de 14 pontos a diferença à saída de Spa Francorchamps passa a ser de 7 apenas.



Lewis ganhou pela 3ª ve na Bélgica (onde Michael Schumacher venceu 6), triunfando pela 5ª vez este ano (4 para Vettel). Tudo depois de reclamar da entrada do Safety Car em pista. Lewis afirmava não haver detritos (o que aconteceu na verdade). O homem da Mercedes sabia que Vettel teria vantagem no recomeço com pneus ultra-macios.



Mas se Hamilton controlou Vettel, atrás Valtteri Bottas não foi tão eficaz. E de um 3º lugar em mãos, perdeu tudo ao ser passado quer por Ricciardo, quer por Raikkonen na reta Kemmel. Saiu mesmo de pista na travagem para Les Combes. Ao fechar em 5º lugar, o finlandês fica a 34 pontos atrás de Hamilton e a 41 de Vettel.







Daniel Ricciardo fez uma corrida notável, terminando em mais um pódio o que confirmar um bom ritmo de corrida do Red Bull após o verão.







A posição no pódio foi de Ricciardo. Mas bem podia ter sido de Max Verstappen. O holandês estava com tática igual de corrida de Daniel. Tudo quando ainda cedo na corrida o quarto cilindro do motor Renault se apagou e obrigou aquele que é o 6º abandono do ano em 12 provas, perante 100 mil compatriotas nas bancadas a apoiá-lo.



A tarde de Raikkonen em Spa foi marcada por uma penalização de "Stop and Go", por ignorar as bandeiras amarelas no Eau Rouge, na zona do abandono de Verstappen. Decisão correta pois Kimi não tirou o pé na passagem pelo Red Bull fora de pista. O finlandês ainda recuperou do percalço, fruto também da situação de Safety Car que se seguiria.







E o que levou ao Safety Car?



Desde o GP do Canadá, depois no Azerbeijão, para só citar as mais óbvias, que os dois pilotos da Force India andam pegados. E na Bélgica a coisa foi mais feia ainda. Dois incidentes/toques, precisamente na descida para o Eau Rouge, antes de uma das zonas do mundial que é feita nos 300 Kms por hora. Na largada, Perez defendeu a posição e encostou Ocon no muro da pista. E mais tarde, de novo Perez a fechar a porta ao compatriota mexicano mas aqui com consequ~encias para ambos. O carro de Esteban Ocon ficou com asa dianteira partida enquanto o pneu posterior direito do carro de Sergio Perez furou.

Detritos em pista obrigaram à entrada do Safety Car.



Mas a situação no seio da escuderia será mais difícil de limpar. O patrão desportivo da equipa, Otmar Szafnauer, anunciou que a partir de agora haverá ordens de equipa e que a equipa tem modos de gestão para obrigar que Ocon e Perez não mais se cruzem em situações iguais a estas em pista. Ambos foram avisados ​​depois do incidente de Baku que as colisões eram inaceitáveis ​​porque custavam pontos à equipa. Agora aguardam-se consequências mais extremas. Aguardemos.





VALDRIN XHEMAJ



Fica a certeza que o ritmo de Mercedes e Ferrari é muito idêntico. A Mercedes terá mais motor mas o pacote ferrarista tem outros argumentos, nomeadamente a capacidade de tirar dos pneus mais macios o que a Mercedes não tem ainda. Em Monza, próxima ronda do campeo ato e casa da Ferrari, a Mercedes tem no papel de novo vantagem e seria impotante uma nova vitória, agora na casa do adversário. Mas depois virá Singapura, um circuito citadino onde é preciso mais apoio aerodinâmico e onde a MErcedes tem mais dificuldades. Será na noite de Singapura que Vettel terá a sua chance de reequilibrar para si as contas do campeonato.

A balança vai alternar o peso de cada um, de corrida para corrida. E este mundial vai depender de detalhes e à medida que vamos para o final, dependerá de uma decisão tática.





SRDJAN SUKI



O Mundial segue já para Monza, palco do GP de Itália já no próximo fim-de-semana. Na classificação, a diferença agora é de 7 pontos na frente. Vettel tem 220 pontos, Hamilton tem 213. Atrás Bottas 179, Ricciardo 132, Raikkonen 128, Verstappen 67. Nos construtores a Mercedes lidera com 392 pontos, a Ferrari tem 348, Red Bull 199, Force India 103, Williams 41, Toro Rosso 40, Haas 35, Renault 34.



CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DA BÉLGICA