Hamilton vence no Brasil, Mercedes Campeã

Jorge Alexandre Lopes (Comentador F1) Comentários 11 Nov, 2018, 21:25 | Fórmula1

Lewis Hamilton venceu de novo, desta vez no Brasil, mas o triunfo caiu-lhe nas mãos. O triunfo foi mais fácil do que teria esperado em condições normais, depois do líder Max Verstappen no Red Bull, se ter envolvido num incidente com Esteban Ocon, piloto retardatário.





Verstappen perseguia o objetivo de vencer a sua primeira corrida da época, quando a discutir posição com o Force India, uma volta atrasado, acabou por tocar o seu carro com o de Ocon, nos S de Senna. Ainda tentou recuperar a posição mas já não foi suficiente fechando apenas na segunda posição atrás do recentemente coroado Penta Campeão do Mundo.





Paulo Whitaker







O resultado da corrida de São Paulo, deu também à Mercedes o seu Penta Campeonato. E aqui, na verdadeira aceção da palavra, pois é o 5º título consecutivo, desde 2014 até este de 2018, algo que antes só a Ferrari tinha alcançado. Mais títulos no total que a Mercedes, só agora a Ferrari 16, a McLaren 9, a Williams 8 e a Lotus 7.



Sebastião Moreira





Max Verstappen fez uma corrida magnífica desde a largada, saído da 3ª fila de grelha.







Ele rapidamente passou quer os Ferraris de Raikkonen e de Vettel, para mais tarde dar também conta do ritmo de corrida do Mercedes de Valtteri Bottas.







Fernando Bizerra







Os pneus supermacios dos Mercedes, com os quais saíram para a corrida, não se mostraram eficazes. Cedo Hamilton e Bottas começaram a ver o desgaste rápido e perda de eficácia em pista.







A escuderia Mercedes mandou antecipar o pitstop de Lewis para a 19ª volta, colocando os compostos médios até afinal.







Ricardo Moraes





O conjunto colocado no RedBull #33, era já usado dos Treinos Livres. regressou à pista a menos de 3 segundos de Hamilton e manteve o ritmo impressionante da primeira metade de prova.











Foi sem surpresa que Verstappen passou Hamilton e foi embora. Teria de construir uma vantagem confortável para gerir nas últimas voltas quando os seus pneus começassem a ceder mais cedo que os do inglês da Mercedes.









Ocon afirmou que Verstappen não lhe deu espaço suficiente, mas ele recebeu uma penalidade de 10 segundos, a mais severa antes de uma desqualificação. O francês recebeu ainda 3 pontos de penalização na sua carta, mas exigiu da FIA uma resposta de penalidade também pelos empurrões a que foi sujeito após a prova. A situação ficou mais calma depois da visita à direção de corrida. Os pilotos cumprimentaram-se e o tempo ajudará a arrefecer a cabeça de Verstappen.



O holandês ficou com 6 segundos de atraso para Hamilton que entretanto voltou ao comando. O carro ficou danificado e perdeu apoio aerodinâmico, ainda assim Verstappen foi em busca do impossível, pressionou e ainda chegou próximo de Lewis, com problemas de motor que o obrigaram a reduzir o ritmo no final da corrida. Não deu para a vitória mas foi sem dúvida o piloto do dia.











A Ferrari deixou na pista de Interlagos, de novo, as dificuldades sentidas desde o GP da Bélgica e que agonizaram a performance da escuderia italiana na segunda metade do mundial. Raikkonen conseguiu no braço vencer o outro Red Bull de Daniel Ricciardo, também ele a fazer uma bela corrida, mas o certo é que nem Vettel nem Raikkonen se conseguiram bater com os dois homens da frente.







Kimi Raikkonen discutiu com Bottas na primeira parte da corrida., quando o Mercedes #77 sentiu grandes problemas com o desgaste de pneus. A Ferrari deu mesmo ordem a Vettel para após os pitstops deixar Kimi o passar, de modo a não comprometer a estratégia de o fazer lutar pelo pódio. Mas só a 10 voltas do final o piloto da Ferrari conseguiu passar o compatriota.











Nisto já Ricciardo tinha também chegado para o duelo final.







Bottas e Vettel ficaram para trás e foi mesmo um duelo entre Kimi e Daniel para decidirt o último lugar do pódio. A cair para o finlandês.







Charles Leclerc, no Sauber, os Haas de Grosjean e Magnussen, e o Force India de Perez fecharam os 10 primeiros nos pontos.





CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DO BRASIL







No mundial de pilotos, Hamilton tem agora 383 pontos, Vettel 302, Raikkonen 251, Bottas 237, Verstappen 234, Ricciardo 158.



Nos construtores, a Mercedes sai campeã do Brasil com 620 pontos, a Ferrari com 553, Red Bull 392, Renault 114 e Haas 90



A última ronda do mundial acontece em Abu Dhabi a 25 de Novembro.













Mas a Red Bull estava mais confortável com o desgaste dos seus pneus. Verstappen ficou em pista até à 35ª volta e isso permitiu que para a segunda metade de corrida o holandês conseguisse sair com os compostos macios, mais rápidos que os médios da concorrência.Verstappen furioso chamou Ocon de idiota, por rádio. E mais tarde, após a corrida tirou esforço físico empurrando Ocon que o impediu assim de triunfar no Brasil.