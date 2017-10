Hamilton vence no Texas, Mercedes Campeã do Mundo

Jorge Alexandre Lopes 23 Out, 2017, 01:05 / atualizado em 23 Out, 2017, 01:05 | Fórmula1

Lewis Hamilton venceu o GP dos EUA e praticamente fechou as contas do título. A vitória foi a quinta dos últimos seis GPs, construída depois de ter perdido na largada para o rival Sebastian Vettel. Mais tarde geriu o ritmo e liderança, depois do momento em que ultrapassou o piloto da Ferrari e retomou o comando.







Hamilton tem agora 66 pontos de vantagem para Vettel que terminou em segundo lugar, a corrida, quando há agora apenas 75 em discussão nas três corridas restantes. Isto significará que Hamilton é campeão já no próximo fim-de-semana no México, caso fique numa das primeiras 5 posições.





Quem conquistou já o Tetra Campeonato foi a escuderia Mercedes, assim igualando aquela que foi a sequência de 4 campeonatos consecutivos que a Red Bull obteve entre 2010 e 2013.



Hamilton teve o momento mais vulnerável do fim-de-semana na largada. Depois de obter a sua 11ª pole da época, o inglês foi surpreendido pelo bom arranque de Vettel que na travagem para a 1ª curva chegou na frente.





Mas a vantagem do alemão não chegou à diferença dos 2 segundos. No mesmo local onde havia ultrapassado no passado Nico Rosberg, usou o DRS para na 5ª volta de corrida passar para o comando e a partir daí rapidamente ir embora do seu ainda rival ao título.



Lewis foi embora, não só com um ritmo impressionante mas consistente, administrando a corrida até final, com um momento de percalço aquando do seu pitstop quando por culpa da equipa que o deixou demasiado tempo em pista e também por si mesmo, quando "tirou o pé" na volta de entrada nas boxes e ao sair achou de novo Vettel em cima de si.



Por pouco resgatou o comando de novo nessa ocasião, mas conservado o 1º lugar, voltou a partir daí a ir embora e a fechar com a 10ª vitória de 2017, sem contestação.



A Ferrari optou por dar a Vettel uma 2ª paragem nas boxes para PitStop, obrigando-o a um sprint final para chegart de novo à 2ª posição. O resultado almejado confirmou-se pois Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen que entretanto estavam na sua frente, tal como Hamilton, não fizeram 2ª troca de compostos na boxe e assim perderam eficácia de performance.







Quem aproveitou igualmente numa tarde fantástica foi Max Verstappen. O holandês da RedBull com novo motor em Austin, saiu por penalização da troca, do 16º lugar. A pista permitia ultrapassagens e com uma tática de 2 pitstops, ele garantiu agressividade para tentar um pódio que seria absolutamente notável. Não conseguindo chegar aos dois primeiros, a corrida do jovem da Red Bull deu para alcançar os limitados pneus velhos de Bottas e Raikkoneen.



A ultrapassagem ao duo aconteceu já nos últimos momentos. Primeiro Bottas que após perder o duelo rumou então para a sua 2ª paragem, pois o 5º lugar estava garantido. E depois na última volta aquele que resultou na maior polémica do GP. Verstappen ultrapassou mesmo Raikkonen e cortou a meta à frente do piloto da Ferrari para um pódio que seria fantástico. Mas as imagens demonstram que o holandês fez a passagem usando o asfalto para lá do corretor e com o carro totalmente fora de pista.







A penalização de 5 segundos chegou já após o fecho do GP no momento da subida para o pódio. Raikkonen foi chamado. Curioso que por pouco não aconteceria por erro de Raikkonen que apóss ser passado travou o carro frustrado por perder o duelo. De tal forma que chegou a mais de 3 segundos de Verstappen. Mesmo com a penalização de 5 segundos de Max, Raikkonen poderia ter perdido na mesma o pódio por levantar o pé do acelerador.



A polémica é se foi justa a penalização ao holandês. Seria o pódio o justo prémio de uma corrida extraordinária. Mas as regras são claras. Ele esteve totalmente fora da pista. O problema por outro lado é que em todo o fim-de-semana foram múltiplas as passagens por fora da pista e algumas ultrapassagens, mesmo a volta da pole position de sábado de Hamilton, onde os pilotos usaram todo o lado exterior da pista, e nenhum deles foi penalizado. É polémica certa para os próximos dias.







No demais, destacam-se os abandonos por falhas de motor, para o Red Bull de Daniel Ricciardo e do McLaren Honda de Fernando Alonso, pilotos que teriam facilmente terminado nos pontos as suas corridas este domingo.



Os Force India de Esteban Ocon e Sergio Perez fizeram um novo final duplo nos pontos, Carlos Sainz na estreia com a Renault fez uma grande corrida e inspira-se como catalisador de futuro para a escuderia francesa, Felipe Massa deu pontos à Williams numa das últimas chances de carreira e por fim, Daniil Kvyat de regresso à Toro Rosso fez uma das melhores corridas do ano, marcando um ponto.







No mundial, Hamilton tem agora 331 pontos, Vettel 265, Bottas 244, Ricciardo 192, Raikkonen 163, Verstappen 123. Nos construtores a Mercedes campeã sai de Austin com 575 pontos. Atrás Ferrari 428, Red Bull 315, Force India 159, Williams 68, Toro Rosso 53, Renault 48.





Na Cidade do México, a Ferrari tem potencial vantagem para vencer. Mas agora não depende mais de si. Com o 5º lugar, Hamilton sagra-se Tetra Campeão do Mundo de F1.





