Hamilton vence Suzuka, Vettel abandona e título fica próximo.

Jorge Alexandre Lopes 08 Out, 2017, 09:46 / atualizado em 08 Out, 2017, 16:55 | Fórmula1

Lewis Hamilton ganhou o GP do Japão e colocou praticamente as mãos no título de 2017, isto depois do seu rival Sebastian Vettel concretizar mais um abandono. Hamilton aumentou de 34 para 59 a sua vantagem no mundial quando restam 100 pontos e 4 GPs por disputar. O quarto título pode mesmo acontecer já nos Estados Unidos, caso vença e Vettel não obtenha melhor que o 6º lugar.





Toru Hanai



Foi a 8ª vitória da temporada para Lewis, a 4ª nas últimas 5 corridas e a 61ª da carreira. É a 3ª vez que vence em Suzuka, a outra vez que venceu no Japão foi na sua época de estreia em Fuji.



Os problemas com o Ferrari agora em Suzuka começaram na pré-grelha. A escuderia italiana percebeu que algo não estaria bem no motor do carro de Vettel. Ainda assim a corrida começou e o alemão segurou pelo menos a segunda posição atrás de Hamilton.





Toru Hanai



Porém cedo se percebeu que o ritmo do Ferrari era inferior. Facilmente passado por Verstappen, Ricciardo, mais tarde, por Bottas, Ricciardo, os Force India de Ocon e Perez, até Massa o ultrapassou.

Uma vela de ignição defeituosa foi a responsável pelo drama de Vettel em pista. Na 5ª volta o abandono confirmou-se.







Após o abandono Vettel declarou: "É normal ser crítico, especialmente quando as coisas dão errado, mas agora é preciso proteger a equipa. Fizemos um trabalho incrível até agora. Às vezes é assim, claro que dói e estamos desapontados”.



E Lewis Hamilton ficou mais certo que nunca que este ano o título não lhe escapará. A temporada foi de enorme duelo e perseguição até Monza. Mas em poucas semanas, a temporada asiática do mundial, acabou com a Ferrari e Vettel. O acidente da largada em Singapura. Os problemas de motor na qualificação na Malásia (o que apenas deu para ir até ao 4º lugar) e o abandono de hoje em Suzuka, tornaram tudo um caso perdido para a Scuderia em 2017. Na Fórmula 1 e a este nível, a fiabilidade é decisiva.







Mas a vitória no Japão teria ainda de ser construída. Atrás Max Verstappen recordava o que acontecera há uma semana apenas em Sepang, Malásia. Hamilton conseguiu abrir nunca mais de 3 segundos de Verstappen mas manteve-se tranquilo no comando até às últimas voltas quando os pneus começaram a ceder e o carro a vibrar. Verstappen aproximou-se do inglês, mas não conseguiu sequer uma tentativa direta para ultrapassar, pois o tráfego em pista para dobrar, deu ao Mercedes sempre a vantagem.



Apesar das temperaturas muito altas em Suzuka, ao contrário da Malásia, a Mercedes sem ser esmagadora, conseguiu manter-se no domínio das circunstâncias. E no omento dos pitstops conseguiu fazer por momentos jogo de equipa direto, ao deixar Lewis passar Bottas e deixar este a fazer de tampão a Verstappen. Um controlo tático que era tudo o que Hamilton precisava para cravar o triunfo.





Kazuhiro Nogi



Os Red Bull voltaram a ser muito forte, com a temperatura alta em Suzuka a ajudar. Ricciardo teve uma primeira volta terrível, sendo passado por Verstappen e Ocon, mas com o tempo estabilizou e colocou-se em posição de marcar o pódio duplo para a sua equipa.





Diego Azubel



Valtteri Bottas ficou em quarto lugar e Kimi Raikkonen no Ferrari, acabou em quinto. Ambos começaram a corrida 5 lugares atrás da sua posição de qualificação por mudança das respectivas caixas de velocidade nos carros. De trás para a frente, fizeram boas corridas com o finlandês da Mercedes a marcar pontos que lhe permitem agora discutir o vice-campeonato com Vettel. São apenas 12 pontos entre ambos.



Ocon terminou em sexto, o seu colega de equipa Perez em sétimo. A Force india ativou ordens de equipa não permitindo que Perez passasse Ocon, quando este pediu. A escuderia marcou 14 pontos em Suzuka e esta foi a 13ª vez em 16 GPs com ambos os carros nos pontos.







Kevin Magnussen no Hass estava foi oitavo e o colega de equipa Romain Grosjean, o nono. Com estes pontos, a Haas ganhou 1 posição no mundial, passando a Renault.



A Williams fez décimo lugar com Felipe Massa, enquanto Lance Stroll foi vítima de duplo furo da corrida, com o segundo deles a levar ao abandono da corrida, num incidente que poderia ter tido piores consequências (o piloto segurou bem antes de uma batida que teria sido feia).





Carlos Sainz que fazia a sua ultima corrida pela Toro Rosso antes de se apresentar pela Renault já no GP dos EUA, abandonou ao final da reta da meta. Um despiste terminou cedo a prova do espanhol.



CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DO JAPÃO







No Mundial de Pilotos, Hamilton tem aora 306 pontos, Vettel 247, Bottas 234, Ricciardo 192, Raikkonen 148 e Verstappen 111.



Nos Construtores, a Mercedes tem 540, a Ferrari 395, a Red Bull 303, Force India 147, Williams 66, são as primeiras.



O GP dos Estados Unidos em Austin, é o próximo. Faltam 4 GPs e estão 100 pontos em disputa.







Toru Hanai



VEJA AQUI OS MELHORES MOMENTOS DO GP DO JAPÃO





ESTATÍSTICAS GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1



VITÓRIA





Kazhuiro Nogi



* Lewis Hamilton - 61ª vitória de carreira (3ª em Suzuka, onde venceu em 2014 e 2015), mas a 4ª vez no Japão (vitória também em Fuji em 2007).



* 4ª vitória nas últimas 5 corridas.



* Mercedes - 74ª vitória na F1. Foi a 5ª escuderia a fazer 70 vitórias (Ferrari, McLaren, Williams e Lotus as outras). É a 4ª vitória e consecutiva no Japão (ganha desde 2014).



* Motores Mercedes - 160ª vitória na F1



* Grã-Bretanha - 265ª vitória na F1



* Carro #44 - 40ª vitória na F1 (39ª por Hamilton).



VITORIAS 2017



Hamilton 8, Vettel 4, Bottas 2. Ricciardo 1; Verstappen 1

Mercedes 10, Ferrari 4, Red Bull 2



POLES





Toru Hanai



* Lewis Hamilton – 71ª pole de carreira, agora o novo record absoluto de poles.



* 1ª pole de Lewis Hamilton em Suzuka. Tem agora Poles em todas as pistas do actual calendário.



* Lewis Hamilton bateu o record da pista de Suzuka, que datava de 2006 com Michael Schumacher, com 1.28.954s. Agora Lewis marcou 1.27. 319s



* Mercedes: 85ª pole da história



* Motores Mercedes: 168ª pole da história.



* Grã-Bertanha: 257ª pole na F1.



Outros:



* Hamilton marca poles há 11 anos consecutivos (desde 2007). Passa os 10 anos consecutivos em que Ayrton Senna marcou poles. Agora na frente só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



* Lewis tem 116 1ª filas em 205 GPs na F1 (11 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É um Record que agora marca ex-equo com Michael Schumacher que tinha a solo o máximo até hoje, 116 (obtidos em 308 GPs..



POLES DE 2017

* Hamilton já ganhou o Troféu de Poles de 2017.



Hamilton 10, Vettel 3,Bottas 2, Raikkonen 1 ;

Mercedes 12, Ferrari 4



1ªFILAS DE 2017



Vettel 11, Hamilton 11, Bottas 3, Raikkonen 4 ; Stroll 1; Verstappen 2

Ferrari 15, Mercedes 14, Williams 1, Red Bull 2





VOLTAS MAIS RÁPIDAS







* Valtteri Bottas - 2ª Volta Mais Rápida, a única anterior aconteceu com a Williams no GP da Rússia de 2014.



* Mercedes - 55ª volta mais rápida de corrida da história, é a 5ª escuderia com mais Voltas Mais Rápidas no ranking. Próxima na montanha? A Lotus com 76 .



* Motores Mercedes - 150ª Volta rápida de Corrida. A 10 de apanhar a marca da Ford Cosworth.



VOLTAS MAIS RAPIDAS EM SUZUKA



Valtteri BOTTAS Mercedes 1'33''144

Kimi RAIKKONEN Ferrari 1'33''175

Daniel RICCIARDO Red Bull 1'33''694

Stoffel VANDOORNE McLaren 1'33''724

Max VERSTAPPEN Red Bull 1'33''730

Lewis HAMILTON Mercedes 1'33''780

Jolyon PALMER Renault 1'34''095

Pierre GASLY Toro Rosso 1'34''533

Lance STROLL Williams 1'34''548

Sergio PEREZ Force India 1'34''744





VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2017

Hamilton 7, Vettel 3, Raikkonen 2, Perez 1, Alonso 1, Ricciardo 1, Bottas 1

Mercedes 8, Ferrari 5, Force India 1, McLaren 1, Red Bull 1



Voltas Mais Rápidas em Suzuka



PÓDIOS







* Lewis Hamilton – 115º pódio de carreira em 204 GPs, 61ª vez no lugar mais alto



* Max Verstappen - 10º pódio de carreira. Tantos quantos Maurice Trintignant, Tony Brooks e Romain Grosjean. Pela 5ª vez no 2º lugar, tantas quantas Luigi Musso. Stirling Moss, Phil Hill, Gilles Villeneuve e Robert Kubica



* Daniel Ricciardo – 27º pódio, tantos quantos Bruce McLaren e Ralf Schumacher. Foi a 16ª vez no 3º lugar do pódio, tantos quantos Denny Hulme, Jacques Laffite, Ayrton Senna e Eddie Irvine



* Mercedes – 149º pódio da história.



* Red Bull – 146º e 147º pódios da história.



* Motores Mercedes – 416º pódio da história.



* Motores Tag Huer – 27º e 28º pódifos da história



* Grã Bretanha: 646º Pódio



* Austrália - 125º Pódio



* Holanda - 12º Pódio



PÓDIOS DE 2017:



Hamilton 11, Vettel 10, Bottas 10, Ricciardo 9, Raikkonen 4, Verstappen 3, Stroll 1;

Mercedes 21, Ferrari 14, Red Bull 12, Williams 1





PIT STOPS



* GP do Japão - 21 PitStops



* MELHORES PIT STOPS em Suzuka



Repetindo a vitória da semana anterior em Sepang, a Red Bull deu a Verstappen a melhor operação nas boxes e a 4ª vitória do ano em 16 GPs.

Entre equipas, a Williams venceu 7, a Mercedes e Red Bull 4, a Ferrari 1.







* Vitórias em PIT STOPS 2017:

Massa (Williams) 4 ;

Hamilton (Mercedes) 3 ;

Verstappen (Red Bull) 3;

Stroll (Williams) 2;

Bottas (Mercedes) 1;

Di Resta (Williams) 1;

Ricciardo (Red Bull) 1.

Vettel (Ferrari) 1;



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2017 = 466



Pit Stops -> AUS 20 CHI 80 BAR 31 RUS 20 ESP 37 MON 28 CAN 21 AZE 29 AUT 18 ING 26 HUN 21 BEL 40 ITA 21 SIN 33 MAL 20 JAP 21



ULTRAPASSAGENS



* GP do Japão teve 61 ultrapassagens, 1 com recurso a DRS. E 2 diretas para a liderança da corrida.



* Vamos com um total de 745 Ultrapassagens, 198 delas com DRS. Mas apenas 7 Ultrapassagens diretas em pista para a liderança de corrida.







TOT DRS LEAD GP Austrália 14 3 0 GP China 54 10 0 GP Bahrain 48 18 0 GP Russia 18 0 0 GP Espanha 36 18 2 GP Monaco 9 1 0 GP Canada 36 24 0 GP Azerbeijão 137 25 0 GP Austria 51 5 1 GP Inglaterra 56 21 0 GP Hungria 14 7 0 GP Belgica 60 24 1 GP Itália 59 18 0 GP Singapura 46 2 0 GP Malásia 46 21 1 GP Japão 61 1 2 GP EUA GP México GP Brasil GP Abu Dhabi TOTAIS 745 198 7

* 3 Comandantes do GP do Japão. Hamilton 48 voltas, Ricciardo 3 Voltas, Bottas 2 voltas.* Lewis Hamilton comandou GPs por 111 vezes em 204 GPs. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Schumacher comandou 142 em 306 GPs.* Lewis Hamilton, a par de Schumacher, são os únicos pilotos a liderar mais de 3000 voltas na história.VOLTAS LIDERADAS EM 2017:Hamilton 463, Vettel 224, Bottas 135, Verstappen 60, Raikkonen 38 ; Ricciardo 23Mercedes 598, Ferrari 262, Red Bull 83* Tivemos 5 abandonos no GP, 2 dos quais por motivo de acidente ou despiste.(Sainz e Ericsson). Outros 3 por motivos mecânicos (Vettel, Hulkenberg e Stroll, este embora provocando um despiste, foi objectivamente problema mecânico)* ABANDONOS TOTAL 2017:79 abandonos (30 por acidente/despiste; 49 por motivos mecânicos).Em 2016 tinham existido 85 abandonos, 30 por acidente/despiste; 57 por motivos mecânicos)* Foi a 39ª vez que Hamilton venceu uma corrida a partir da Pole Position.* Hamilton venceu 4 dos últimos 5 GPs.* Foi o 131º GP de Nico Hülkenburg sem nunca ter obtido um pódio. Record Absoluto.* A Red Bull é a escuderia com a sequência ativa mais elevada, 33 GPs consecutivos a pontuar. A Mercedes tem 32.* Última corrida de Carlos Sainz para a Toro Rosso* Última corrida de Jolyon Palmer para a Renault* 13ª vez em 16 GPs que ambos os Force India terminam com ambos os carros nos pontos. Exceção foram Mónaco, Azerbeijão e Bélgica.* Esteban Ocon completou 25º GP consecutivo classificado. Ocon tem uma eficácia de 100% desde que chegou à F1. Desde que chegou com a Manor e depois na transferência para a Force India. Iguala as marcas de Max Chilton em 2013-2014 e Daniel Ricciardo 2015-2016. Melhor agora só Nicke Heidfeld 33, Kimi Raikkonen 30, Fernando Alonso 29 e Nico Rosberg 27.* Perez fez o seu 37º GP consecutivo classificado. É agora o 2º melhor resultado de sempre na F1. Melhor só Nick Heidfeld que obteve 41 GPs. Algo que Perez pode igualar se terminar classificado todas as corridas até final do ano.* Hamilton faz o seu 21º GP consecutivo a pontuar. Terá de manter a sequência até ao 2º GP de 2018 para igualar o máximo de 27 GPs consecutivos de Kimi Raikkonen. A última vez que Hamilton não conseguiu marcar pontos ou terminar a corrida, foi no GP da Malásia de 2016.* Hamilton é o único piloto que pontuou em todos os GPs da época.* Ocon tem mais finais de corrida nos pontos este ano, que qualquer outro piloto fora do Top 3 (Hamilton, Vettel e Bottas). São 15 em 16 GPs. Excepção foi GP Mónaco.* O único piloto que em qualificação não bateu o seu colega de escuderia em Qualificação 2017? Jolyon Palmer.* A Force India já leva mais de um ano sem abandonos por motivos mecânicos. A última vez que aconteceu por problemas com os travões em ambos os carros, foi o GP da Áustria de 2016.* Em 2017 a McLaren levou 8 GPs para pontuar (aconteceu em Baku). Um jejum tão grande não acontecia desde 1966.* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das 11 épocas de F1* Penalizações acumuladas pela McLaren-HONDA nos últimos 3 anos, entre 2015 e 2017 são já 815 lugares de penalização. (Alonso acrescentou mais 35 em Suzuka)* McLaren está sem vencer há 94 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.* 94º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997* 73 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio* A Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 110 GPs.