McLaren de Alonso resiste uma volta em Espanha

O monolugar do piloto espanhol resistiu apenas 15 minutos no circuito de Barcelona-Catalunha, palco da quinta prova do Campeonato do Mundo, e teve de ser removido com uma grua, podendo ser necessário substituir o propulsor.



Os responsáveis da equipa deram a indicação para o antigo bicampeão mundial parar imediatamente o carro, envolvido por uma nuvem de fumo e a derramar líquido, previsivelmente, de refrigeração do motor.



O incidente na prova caseira do piloto surge na mesma semana em que Alonso fez um ultimato à McLaren, ameaçando abandonar a equipa e admitindo até terminar a carreira caso a escuderia não lhe apresente um carro competitivo nos próximos seis meses.