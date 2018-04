Na China, voo de Ricciardo para a vitória

Jorge Alexandre Lopes Comentários 15 Abr, 2018, 11:29 / atualizado em 15 Abr, 2018, 12:06 | Fórmula1



(em atualização)



Daniel Ricciardo venceu o GP da China, após uma corrida sensacional que lhe deu o 6º triunfo na carreira na F1. Ricciardo concretizou em vitória uma oportunidade que surgiu quando o SafetyCar entrou na pista. Ricciardo virou a corrida até aí dominada pela Ferrari com Vettel e pela Mercedes com Bottas.



Num final de emoção extrema, que trouxe Ricciardo do 6º lugar até à 1ª posição, esta foi a 3ª vez em 3 corrida na época, que a campeã Mercedes não vence, algo que nunca tinha acontecido desde que a equipa alemã é campeã.







Valtteri Bottas segurou o 2º lugar final, naquele que foi o seu 100º GP de carreira na F1. Kimi Raikkonen fechou também no pódio, superiorizando-se a outros pilotos que foram mais rápidos em pista mas sofreram problemas e atrasos.



O momento chave da corrida acontece quando ambos os Toro Rosso se tocam em pista, provocando a entrada do Safety Car devido à presença de detritos no asfalto de Shanghai. As equipas têm escassos segundos para reagir a uma nova entrada nas boxes para calçar pneus mais novos.



A Mercedes e a Ferrari não reagem e controlando-se uma à outra, não mandam entrar nem Bottas nem Vettel. Mas a Red Bull faz entrar ambos os pilotos que ficaram assim para as últimas voltas com compostos mais novos que lhes permitiram conquistar posições à geral. Esta foi uma vitória de equipa.





ROMAN PILIPEY



A Red Bull pode orgulhar-se de um fantástico e épico final de Ricciardo que no pulso foi buscar a vitória, mas é bom recordar que tudo começou no sábado quando o turbo do carro de Ricciardo cedeu e num tempo record de 2 horas, os mecânicos tiveram de substituir a unidade no carro do australiano, a tempo de ele poder entrar na qualificação.



A escassos minutos do tempo limite para fazer a Q1, Ricciardo foi para a pista e fez o 6º tempo da grelha. Este domingo, com a memória ainda bem fresca do incidente no pitstop da Ferrari na passada semana, a tensão dos mecânicos nas operações de pit stop era evidente.



Só que a Red Bull esteve num plano magnífico e por 2 vezes na corrida chinesa, fez entrar na mesma volta os seus pilotos. Verstappen sempre na frente de Ricciardo mas um a chegar no momento da saída do outro. Como um relógio sincronizado à perfeição.



Em Shanghai tudo bateu certo. Para compensar o desastre do GP do Bahrain. Ricciardo começou a sua ascensão ao passar por Verstappen quando este saiu de pista ao tentar ultrapassar Hamilton. E foi buscar consecutivamente Raikkonen, Hamilton, Vettel e Bottas para garantir uma vitória impressionante. Como impressionante foi a forma como, com confiança extrema e até para lá do que a lei das probabilidades de sucesso garantem, mergulhou sobre os Mercedes de Hamilton e Bottas.



(clicar abaixo na foto e ver a ultrapassagem final a Bottas que deu a Ricciardo a liderança do GP)







Além de Ricciardo, também Verstappen estava em condições de discutir as primeiras posições, nomeadamente Vettel e Bottas que eram os primeiros da corrida. Só que num momento de ataque, Verstappen perdeu a traseira do carro e tocou no Ferrari de Vettel. Da mesma forma, numa tentativa de passagem a Lewis Hamilton, saiu de pista e com esses erros, provocados por excessivo optimismo ou impulsividade, acabou por ficar sem chances de discutir o triunfo.



De resto, no incidente com Vettel, Verstappen foi considerado culpado e assumindo o erro, foi-lhe averbado no final mais 10 segundos ao tempo de corrida. Embora em pista tendo ultrapassado mais tarde Lewis Hamilton, acabou com essa penalização por ser Hamilton a terminar na 4ª posição. Antes na corrida, Vettel tinha largado e segurado a frente da corrida, mas nunca se indo embora em demasia de Valtteri Bottas.



(clicar na imagem abaixo e ver a tentativa de ultrapassagem e toque entre Verstappen e Vettel)







Com o tempo se percebeu que com a temperatura hoje mais alta, a Mercedes estava em condições de operar um ritmo de prova forte e consistente, pelo menos com Bottas, já que Hamilton nunca esteve em condições de ir buscar o ritmo dos mais rápidos em Shanghai.



No momento dos primeiros pit stops, a Mercedes conseguiu executar o chamado "haircut", uma tosquia à primeira posição de Vettel. Quando o alemão voltou à pista depois do seu pitstop, Bottas já tinha passado e assim foi de 2º para a liderança da corrida. A Mercedes terminou com os seus carros em 2º e 4º na China. Significa que há muito trabalho pela frente para os campeões do mundo. É a primeira vez desde que dominam há 4 épocas a F1, que não perdiam 3 GPs consecutivos. E se formos ao final de 2017, este é o 5º GP que perdem nos últimos 6.





DIEGO AZUBEL



Antes de Espanha é provável que poucas alterações surjam no horizonte em relação a todas as equipas. Significa isso que só a partir de Maio poderemos ver o que a Mercedes terá na manga para inverter a situação. O domínio de nenhuma equipa é para sempre. E agora, parece claro que a Ferrari é a equipa de referência, muito embora como hoje se viu, a Red Bull esteja aí para aproveitar as chances que aparecerem.



É fácil agora determinar que a Mercedes falhou na estratégia e perdeu a corrida por isso. Na Austrália Hamilton terá perdido a prova para Vettel também por um "bug" na construção do tempo de volta em período de SafetyCar virtual, o que o levou a ser passado. Desta vez, sim, os estrategistas deviam ter mandado VBottas para pitstop no momento do Safety Car. Não o fez.





FRANCK ROBICHON



Também a Ferrari seguiu a mesma opção. E quem beneficiou com a escolha certa foi precisamente a Red Bull. Vettel perdeu a chance de vencer as três primeiras corridas da temporada. Nenhum piloto até hoje que venceu as 3 primeiras corridas de época, perdeu o título. O alemão tocado pelo Red Bull de Verstappen perdeu na fase final por completo a estabilidade com o carro a comportar-se com enorme instabilidade. Até Fernando Alonso com o McLaren, foi buscar posição a Vettel na corrida. Com um gostinho especial por parte do espanhol.



Nico Hulkenberg fez mais um GP consistente e levou a Renault ao 6º lugar, à frente de Alonso e de Vettel.







O resultado mantém a liderança de Vettel no campeonato, mas agora apenas com 11 pontos sobre Hamilton.

Vettel tem 56 pontos, Hamilton 45, Bottas 40, Ricciardo 37 e Raikkonen 30, são os primeiros.

Nas escuderias, a Mercedes campeã volta ao comando do campeonato, com 85 pontos. Atrás a Ferrari tem 84, a Red Bull 55 e a McLaren 28.





ROMAN PILIPEY



O próximo GP é no Azerbeijão, mais uma corrida que promete, tendo sido o ano passado o GP com mais ultrapassagens da época, com 137.