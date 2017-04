No Deserto, pole position é com Bottas

Jorge Alexandre Lopes 15 Abr, 2017, 18:21 / atualizado em 15 Abr, 2017, 18:31 | Fórmula1



Valtteri Bottas conquistou a sua primeira pole position na F1, ao bater o seu colega de equipa Lewis Hamilton por 23 milésimas de segundo.



Bottas tornou-se o 98º piloto da história a obter a pole, o primeiro finalndês desde Heiki Kovalainen em 2007 e quebrou uma sequência de 6 poles consecutivos que Hamilton trazia já do ano passado.



A qualificação para o GP do Bahrain foi uma batalha entre os dois pilotos da Mercedes, já que a Ferrari embora prometendo nos treinos livres, não chegou no momento da decisão para uma imperial escuderia campeã em pista.







A Sessão teve igualmente como destaque o trabalho dos Renault, que pela primeira vez desde o GP do Japão de 2011 coloca ambos os pilotos no Top 10. Nico Hulkenberg e Jonathan Palmer passaram à derradeira fase com Nico a largar de sétimo e Palmer de décimo.







A areia em pista, o vento com rajadas sempre a soprar de ângulos diferentes, tornam a pista no Bahrain muito particular e difícil.



Na Q1, Ferrari e Mercedes fizeram cronos com os pneus macios enquanto todos os outros usaram logo a opção supermacia. Pascal Wehrlein marcou o seu regresso ao cockpit na sua primeira sessão de qualificação da época com uma boa volta no Sauber, que o levou ao Q2. Mas foi

Carlos Sainz que resultou no momento negativo da Q1 ao parar o carro. Especula-se que o erro possa ter errado e metido menos combustível que o necessário para o espanhol fazer a sua volta normal, que lhe daria passagem fácil. Erro ou não (problema mecânico no motor), o certo é que Sainz sairá da 16ª posição para a corrida.



Na Q2, a Mercedes colocou de novo os seus dois carros no topo. Mas a Ferrari já com o duelo nos supermacios conseguiu meter Vettel perto. Eram apenas 61 milésimos de diferença entre Hamilton, Botts e Vettel. E tudo em aberto para o Q3 final.





Hamad I Mohammed



A Red Bull não conseguiu acompanhar ali os cronos dos primeiros, Stroll fechou eliminado, a meio segundo do crono de Massa, Kvyat cometeu um erro na última curva, Hulkenberg fez umas volta fantástica para o Top10 e Palmer surpreendeu também como Top10.



Alonso que este fim de semana anunciou a falha do GP do Mónaco para participar nesse mesmo dia nas 500 Milhas de Indianapolis, voltou a não conseguir os seus objetivos com a McLaren. O motor cedeu na Q2 e o espanhol viu-se obrigado a prescindir do resto da sessão. Larga no 15º lugar.



A decisão da Q3 foi conversa de flechas de prata. Na 1ª saída, Bottas fez 1.28.844s, a apenas 5 milésimas do crono de Hamilton. A Mercedes tinha arranjado o que prometera ontem, embora ninguém tivesse levado a sério. Que tinha meio segundo no bolso para quando fosse preciso. E teve. A Ferrari ficou a mais de 0,4s e 0,8s para Vettel e Raikkonen.





Hamad I Mohammed



Na derradeira saída para pista, Hamilton melhorou o seu 1º e 3º setores, mas surpreendentemente perdeu meio segundo para Bottas no setor intermédio da pista. Na passagem da linha de meta, o finlandês ganhava a pole a Hamilton por 23 milésimas de segundo. 1.28.769 a marca que fica registada.



Vettel não foi além de 1.19.247. Nenhum dos Ferrari conseguiu entrar na casa do 1.28.



Vindo na última volta com agressividade, Daniel Ricciardo surpreendeu ainda Kimi Raikkonen, relegando o piloto da ferrari para a 3ª fila. Kimi queixou-se na Q3 de um carro inguiável, muito sobrevirador.





Hamad I Mohammed





QUADRO DE CRONOS - QUALIFICAÇÃO #GPBAHRAIN - GRELHA DE PARTIDA







ESTATÍSTICA DE QUALIFICAÇÃO





SRDJAN SUKI





* Valtteri Bottas - 1ª pole de carreira, a 1ª de um finalndês desde Heiki Kovalainen em 2007. Torna-se o 98º piloto da história a fazer a pole.



* Lewis está na 1ª fila pela 106 vezes (17 em 2015, 15 em 2016), sendo a 2ª maior marca de sempre. Mais, só Schumacher 116



* Mercedes - 75ª pole position, a 5ª escuderia com mais poles de sempre.



* Mercedes - 18ª pole consecutiva (desde o GP do Canadá de 2016). É agora a 3ª melhor marca de sempre. Melhor só a sequência de 2014/2015 da própria Mercedes com 23 e da Williams em 1992-1993 com 24.



* Mercedes - 48 primeiras filas completas em grelha, de 60 possíveis.



* Mercedes - 30ª primeira fila consecutiva em qualificação. É a 3ª melhor marca de sempre, a para da Williams (Austrália 1995 - Inglaterra 1997).

Melhor só a McLaren com 33 (Alemanha 1988 - Alemanha 1990) e a Williams com o record absoluto de 36 (Africa do Sul 1992 - San Marino 1994).



* Motores Mercedes: 158ª pole da história. Mais na frente só Ferrari 209 e Renault 213.



* Foi a 49ª pole da Finlândia na F1.



Outros...



* Hamilton marca poles há 11 anos consecutivos (desde 2007). Passa os 10 anos consecutivos em que Ayrton Senna marcou poles. Agora na frente só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



POLES DE 2017 - Hamilton 2 Bottas 1 ; Mercedes 3



1ªFILAS DE 2017 - Hamilton 3, Vettel 2, Bottas 1 ; Mercedes 4, Ferrari 2.