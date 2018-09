Raikkonen faz Pole histórica em Monza

Comentários 01 Set, 2018, 16:50 / atualizado em 01 Set, 2018, 17:02 | Fórmula1



Kimi Raikkonen entrou na história ao tornar-se no homem com a volta mais rápida de sempre numa pista de F1.





Kimi obteve apenas a sua 18ª pole de carreira mas , da Ferrari, mas a marca de 1.19.119 regista um novo record de Monza e uma média de 263,785 Kms/h. Nunca ninguém fez uma volta com média mais alta.











Foi um epilogo extraordinário para uma sessão que chegou a ter por momentos Lewis Hamilton na pole com um crono que na altura tinha as mesmas condições, isto é, record de Monza e volta mais rápida da história.Lewis que efrenta na casa do rival mais uma prova difícil de resistência no comando do cameponato, não deixou de fazer uma sessão extraordinária.







A 4ª fila tem o espanhol da Renault que hoje completa 24 anos de idade, Carlos Sainz e o Force India de Esteban Ocon.











O Top 10 fechou com o Toro Rosso e Pierra Gasly, futuro piloto da Red Bull em 2019 e Lance Stroll, com o Williams, ele que no próximo ano (ou talvez este ainda) rumará à Force India.



Fernando Alonso levou o McLaren a 13º na grelha, um belo resultado considerando as dificuldades do carro e um chasss totalmente novo depois da destruição do seu na largada do GP da Bélgica no domingo passado. Isto porque Nico Hulkenberg no Renault e Daniel Ricciardo no RedBull, sujeitos a penalizações na grelha prescindiram de marcar cronos na Q2. Ricciardo penaliza por novo motor no carro e Hulkenberg sofre 10 posições de penalização pela culpa no acidente do arranque do GP da Bélgica.



Alonso envoloveu-se num incidente na chicande de Monza na Q2, com Kevin Magnussen no Haas. Ambos os pilotos foram ouvidos no final da sessão pelos comissários desportivos. Carregar na imagem e ver o incidente









Surpresa maior da qualificação a aeliminação permatura de Sergio Perez na Q1. O piloto da Force india foi eliminado da Q2 por apenas 1 milésima de segundo, mas o certo é que terá de fazer uma corrida mais arriscada de início para conquistar posiçõs que em condições normais lhe permitem rodar mais à frente da sua posição em grelha.







QUALIFICAÇÃO GP ITÁLIA





* Hulkenberg e Ricciardo vêm para última fila devido a penalizações.







A volta bate o anterior crono máximo de Monza que datava já de 2004 de Juan Pablo Montoya num Williams com 1.19.525Mas na hora decisiva, a Ferrari mostrou que não quer desperdiçar o que o seu carro permite na sua pista. E ambos os Ferrari beixaram o crono anterior de Hamilton para se colocarem na 1ª fila completa, algo que não acontecia desde a fase inicial da temporada no Bahrain e na China.Poder-se-ia pensar que tudo estava feliz na Ferrari, porém uma comunicação rádio de Vettel após a sessão deixa a entender que não. Vettel não o disse mas depreende-se que não ficou feliz pelo facto da equipa ter dado a chance de Raikkonen rodar colado ao seu carro na volta final, beneficiando do túnel de ar que foi abrindo e beneficiando o crono de Kimi. Para Vettel, sendo ele o candidato ao título, por ventura crê que teria sido a si que deveria ser dadas essa vantagem.O segundo Mercedes, para Vatteri Bottas, ficou já longe do Top3, ainda assim em 4º na grelha, a 362 milésimas de Lewis.A 3ª fila está dividida pelo RedBull de Max Verstappen e o Haas de Romain Grosjean.