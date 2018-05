Ricciardo ganha no Mónaco apesar de problemas de motor

Comentários 27 Mai, 2018, 18:32 / atualizado em 27 Mai, 2018, 18:55 | Fórmula1

Daniel Ricciardo triunfou no Mónaco e vingou a derrota no GP de há dois anos, quando também a partir da pole não conseguiu concretizar para o triunfo que desde criança tinha sonhado.





A corrida do australiano foi o epílogo de um fim-de-semana extraordinário onde liderou todas as sessões de treino e a qualificação, liderando a corrida da primeira à última volta. Foi a sua 7ª vitória de carreira, a 1ª obtida a partir da pole position.





Porém, o triunfo foi tudo menos fácil, já que ainda antes das 20 voltas, Daniel Ricciardo percebeu que um problema de motor, reduziu-lhe 25% da potência no carro e mais de 200 cv no propulsor. Ele perdeu o MGU-K , o sistema híbrido que recupera a energia do eixo traseiro e o reaproveita. Usando apenas 6 velocidades no carro, Ricciardo conseguiu segurar Vettel nas quase 60 voltas de corrida depois do problema aparecer e deu à Red Bull que este domingo fazia a sua 250ª corrida da história, uma vitória totalmente merecida.











A vantagem para Ferrari e Mercedes atrás de si, no caso de Ricciardo, foi a eficácia dos pneus, ou o seu desgaste menor do que acontecia com os seus opositores diretos. Vettel teve na degradação do composto Ultra Macio usado na segunda metade de corrida, o seu maior problema. O mesmo acontecendo com Lewis Hamilton que no Mercedes não foi além do 3º lugar na corrida.









VALDRIN XHEMAJ





YOAN VALAT

Atrás dos homens no pódio, estiveram os finlandeses Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, em quarto e quinto, respectivamente no Ferrari e no Mercedes.





Quem errou desta feita foi o piloto da casa, o primeiro monegasco a fazer um GP do seu país, desde Olivier Beretta em 1994. A 6 voltas do final, Charles Leclerc viu o s travões do seu Sauber descompensarem o carro e bateu à saída do túnel na travagem para o túnel, na traseira do Toro Rosso de Brendon Hartley.





O resultado significa que Hamilton tem agora uma vantagem sobre Vettel, de 14 pontos no campeonato. Ricciardo está em terceiro lugar, 38 pontos atrás. Agora Hamilton tem 110 pontos, Vettel 96, Ricciardo 72, Bottas 68, Raikkonen 60, Verstappen 35. Nos construtores, Mercedes lidera com 178 pontos, Ferrari 156, Red Bull 107. A Force India e a Toro Rosso passaram na geral a Haas.











VALDRIN XHEMAJ









VALDRIN XHEMAJ











YOAN VALAT

Num GP onde a tática escolhida era de apenas 1 pitstop para os pilotos principais em luta pela vitória, com uma dezena de voltas os compostos HiperMacios da largada, acabaram a sua eficácia. E com carros muitos mais rápidos em 2018, batendo records em todas as pistas, a verdade é que no Mónaco em corrida, a degradação dos pneus foi massiva. Acabou por se revelar uma ajuda para Ricciardo, pois todos tiveram de rodar a ritmos muito mais baixos do que o normal, de modo a garantir que os seus pneus durassem.Vettel, embora seguindo de perto com as dificuldades de Ricciardo no Red Bull nunca encontrou a oportunidade para aproveitar um erro. E quem errou já nas últimas voltas foi precisamente o alemão, a chegar a Mirabeau, com os seus pneus já sem tração. Aí tirou o pé e levou o carro no 2º lugar até final.Hamilton andou obcecado com os pneus ao longo de toda a corrida. Chegou mesmo a pedir um segundo pit-stop à equipa, não concedido, para evitar um erro que lhe acabasse com a corrida nos rails. O 3º lugar foi o possível num fim-de-semana em que a equipa e o piloto campeões assumiram que era de pura limitação de perdas.Atrás ficaram o consistente Esteban Ocon, consistente no Force India, Pierre Gasly, no Toro Rosso, que beneficiou do 1º abandono da época do McLaren de Fernando Alonso, por força da caixa de velocidades. Gasly foi 7º., defendendo-se no final dos ataques do Renault de Nico Hulkenberg e do Red Bull de Max Verstappen, atrás de si.Verstappen foi o homem qu mais posições conquistou na corrida. Saído de último depois de não conseguir fazer a qualificação, Max foi ganhando posições, apertando com o seu Red Bull. Uma corrida equilibrada com a cabeça que já tantas vezes faltou ao jovem piloto e que tantos pontos já lhe custaram este ano a si e à equipa.