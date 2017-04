Sauber com motores Honda em 2018

Lusa 30 Abr, 2017, 11:12 | Fórmula1

"É uma grande honra para a Sauber trabalhar com a Honda nas próximas épocas. Os nossos reajustes não são só visíveis com a mudança de propriedade, mas também com o nosso novo parceiro tecnológico", comentou a diretora geral da Sauber, Monisha Kaltenborn.



Os problemas financeiros da Sauber, que cumpre este ano a 25.ª temporada na Fórmula 1, motivaram a mudança de proprietário da equipa em julho, que passou a ser detida pelo grupo suíço de investimentos Longbow Finance.



Atualmente, a Sauber utiliza a versão de 2016 do motor Ferrari, que não deverá sofrer qualquer 'retoque' durante o Mundial deste ano.



"Além da parceria com a McLaren, que começou em 2015, vamos começar a fornecer motores à Sauber a partir do próximo ano. É um novo desafio para a Honda na Fórmula 1", comentou, por seu turno Katsuhide Moriyama, diretora de comunicação da Honda.



A Sauber e a McLaren são as duas únicas equipas que ainda não pontuaram nas três primeiras provas do Mundial, liderado pelo alemão Sebastian Vettel (Ferrari), seguido do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), a sete pontos do germânico.