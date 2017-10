Verstappen vence na Malásia

Jorge Alexandre Lopes 01 Out, 2017, 11:11 / atualizado em 01 Out, 2017, 11:48 | Fórmula1



Max Verstappen obteve em Sepang, a sua segunda vitória na F1, no fim-de-semana em que completou o su 20º aniversário. O holandês não subia ao pódio desde Abril, acumulou uma temporada terrível com muitos abandonos, mas no GP da Malásia conseguiu converter a ausência dos Ferrari na frente e as dificuldades “especiais” da Mercedes neste circuito, para garantir um triunfo mais do que justo, incontestável. Um triunfo especial depois de longos meses de frustração com muitos problemas técnicos.

Uma ultrapassagem concretizada na 4ª volta. Uma das únicas 5 ultrapassagens da temporada, em mudança direta, para o 1º lugar. E a posição foi mantida daí até final (veja aqui o vídeo da passagem)





Lai Seng Sin



Se a vitória de Verstappen é nota principal da tarde de Kuala Lumpur, o segundo lugar de Lewis Hamilton garante-lhe aumentar de 28 para 34 pontos a sua vantagem no campeonato, depois de passagem por dois circuitos onde a rival Ferrari e Vettel tinham vantagem potencial. Com 5 GPs e 125 pontos em discussão agora para fim da temporada. A vantagem parece sólida.





Diego Azubel



Sebastian Vettel, realizou uma corrida impressionante, como se previa a recuperar posições desde último. No sábado um problema no turbo tinha-o impedido de registar tempo na qualificação num circuito onde a Ferrari tinha vantagem. A sua recuperação ficou-se pelo 4º lugar, atrás também do Red Bull de Daniel Ricciardo.



O momento em que poderia ter feito o assalto à terceira posição foi interceptado por Fernando Alonso em processo de dobragem. Ricciardo fez a manobra, Vettel ficou travado pelo espanhol e desde então não mais recolou porque os pneus dianteiros do Ferrari estavam no fim.





Diego Azubel



A passagem da F1 pela Ásia está a ser um capitulo completo da Lei de Murphy. Depois do ocorrido na largada do GP de Singapura que meteu fora ambos os carros, depois do problema de turbo no carro de Vettel na qualificação da Malásia, as esperanças da Scuderia estavam nas mãos de Raikkonen que arrancava da 1ª fila com Hamilton. Uma vitória de Raikkonen e possível boa corrida dos Red Bull, podia retirar pontos importantes a Hamilton também.







Só que a minutos da corrida começar, problemas insolúveis no Turbo do carro de Kimi Raikkonen, tiraram-no da grelha. O finlandês nem sequer partiu.



O alemão veio de 20º para 4º lugar no final, mas na frente Hamilton foi inteligente, estabilizou a sua corrida como podia, inferior a Verstappen não respondeu, levou o carro, pensou no campeonato.





Edgar Su



Atrás de Max, de Lewis, Daniel e Sebastian, ficou Valtteri Bottas. Bom arranque do finlandês a passar Daniel Ricciardo mas mais à frente não teve carro para suster o contra-ataque do australiano e mais tarde a perder nos pitstops também, a posição sobre Vettel. É certo que o ritmo dos Mercedes em Sepang era mais fraco que os Ferrari e os Red Bull, ainda assim o momento de Bottas parece não ser o melhor, longe do que já demonstrou na temporada.



Nos pontos ainda o Force India de Sergio Perez, o McLaren de Stoffel Vandoorne que fez decididamente a sua melhor corrida de F1. O belga arrancou muito bem e chegou a ser 5º nas primeiras voltas, para fechar em 7º, posição em que se tinha qualificado. E bateu Fernando Alonso em corrida, por cerca de meio minuto.







Ambos os Williams terminaram nos pontos. Numa corrida sofrida com dois piões em incidentes com Massa e Sainz, Esteban Ocon fechou em 10º, mantendo ativa a sequência incrível de finais nos pontos.



A história infeliz para o momento da Ferrari não terminou na linha de meta. Um dos incidentes mais bizarros da história, aconteceu na volta de desaceleração para a boxe. O Williams de Lance Stroll bateu violentamente com o Ferrari de Vettel, que ficou com a traseira esquerda totalmente arrancada.







(veja aqui o vídeo do incidente )



Algo que não colocava em causa o resultado em Sepang, mas pode colocar novos problemas à Ferrari e a Vettel para Suzuka já no próximo fim-de-semana. É quase certo que, a Caixa de Velocidades do carro tenha de ser substituída com este incidente. Se tal acontecer, Vettel vai ter 5 posições de penalização na grelha de partida, no próximo fim-de-semana.



CLASSIFICAÇÃO FINAL #GP MALÁSIA





No mundial de pilotos, Hamilton tem agora 281 pontos, Vettel 247, Bottas 222, Ricciardo 177, Raikkonen 138, Verstappen 93. Nos Construtores a Mercedes tem 503 pontos. Atrás a Ferrari 385, Red Bull 270, Force India 133, Williams 65, Toro Rosso 52.





Edgar su