Vettel e Ferrari vencem no Mónaco 16 anos depois

28 Mai, 2017, 16:22 / atualizado em 28 Mai, 2017, 16:49 | Fórmula1



Sebastian Vettel, tornou-se no primeiro piloto da Ferrari a vencer o GP do Mónaco após 16 anos de jejum. Desde Schumacher e Massa numa dobradinha em 2001 que a Scuderia também não conseguia que ambos os seus pilotos tivessem os lugares mais altos do pódio. O triunfo de Vettel, 3º do ano, permitiu que o alemão aumentasse a sua vantagem no campeonato para 25 pontos sobre Lewis Hamilton.





Max Rossi



Vettel construiu a sua vitória no momento anterior à paragem para o pitstop da corrida, aós o momento em que Kimi Raikkonen fez a sua ida às boxes. Com pista livre à frente, Vettel rodou em voltas muito rápidas e tal como Schumacher fazia em iguais circunstâncias, conquistou tempo suficiente para no regresso à pista com novos pneus, visse Raikkonen já nos espelhos retrovisores do seu carro.



É certo que Vettel é o candidato ferrarista ao título, mas com Raikkonen a largar da pole e a segurar nas primeiras voltas o comando, se pode especular agora sobre se a ação dos momentos de ida à boxe de Raikkonen e de Vettel não beneficiou taticamente o alemão permitindo-lhe passar para a frente da corrida. Raikkonen pensará no seu íntimo isso mesmo, mas também é verdade que o ritmo de corrida de Sebastian durante essas voltas atingiu um nível que Kimi na primeira posição e com pista livre, nunca conseguiu.





SRDJAN SUKI



Raikkonen assumiu a sua 1ª pole em nove anos no sábado e largou perfeito defendendo a liderança nas primeiras voltas. Atrás Valtteri Bottas e os Red Bull de Max Verstappen e Daniel Ricciardo fizeram a corrida por esta ordem até ao momento movimentado dos pits.



Verificou-se como demasiado cedo, o momento em que Kimi fez a sua paragem. Foi na 34ª volta. Certo que estava a ter dificuldade de passar pilotos retardatários, mas os outros com Vettel à cabeça também o estava a fazer. Kimi como que arriscou a sua primeira posição quando quem teria de fazer algo para assumir o comando era Vettel.



Com pista livre, Sebastian fez 5 voltas a um ritmo impressionante. E no seu pitstop, a passagem ficou conretizada.



Além de Vettel ter assumido o comando com os pitstops, outro grande vencedor na estratégia da tarde. Daniel Ricciardo que era 5º após a largada atrás dos Ferrari, de Bottas e Verstappen, estendeu muito também o 1º turno de corrida. Fazendo o pitstop mais tarde que Bottas e Verstappen, o australiano passou ambos com a sua passagem tardia nas boxes. O holandês considerou a estratégia escolhida para si, um desastre.





VALDRIN XHEMAJ



A corrida de Hamilton teve um turno de 46 voltas até ao pitstop, numa altura em que já era 6º. Desceu uma posição e levou até ao final com uma corrida onde o objetivo era amealhar o máximo de pontos possível. Um GP difícil para o inglês que largou muito de trás na grelha.





VALDRIN XHEMAJ



A corrida não teve momentos de grande animação e luta. Tanto que o momento de maior adrenalina, além do momento em que os pilotos foram à boxe para troca de pneus, acabou por ser fruto da entrada do Safety Car em consequência de um incidente entre o McLaren de Jenson Button e o Sauber de Pascal Wehrlein.



O piloto do Sauber ficou em ângulo de 90º sobre a barreira de pneus no Portier, mas felizmente sem consequências de maior. Abandonou a corrida, tal como Jenson Button que com a direção e suspensão partidas do seu McLaren, fechou prematuramente este regresso pontual à F1 . Button viu ali uma oportunidade de passar por dentro Wehrlein mas Pascal não abriu. O contacto foi inevitável.



Com o Safety Car em pista a Red Bull ainda trocou pneus para novos ultramacios no carro de Verstappen para permitir que nas últimas voltas, passasse Valtteri Bottas. Mas não chegou pois o finlandês da Mercedes defendeu-se.



Durante o período de Safety Car, 3 outros pilotos abandonaram. Primeiro um incidente ridículo quando Marcus Ericsson a ultrapassar o carro de segurança se despistou em Saint Devote e bateu nos rails. Depois do relançamento da corrida Stofell Vandoorne embateu também no rail, numa altura que lutava em 10º para dar os primeiros pontos da época à sua equipa McLaren.



Também Ricciardo bateu no rail, de raspão, em Saint Devote, mas pelo menos permitiu-se continuar na corrida e sem perder posições.



Por fim, um incidente entre o maxicano Sergio Perez no Force India e o Toro Rosso de Daniil Kvyat, no gancho Rascasse, levou ao abandono do russo e à perda de posições do mexicano, que assim interrompeu uma série (maior da carreira e uma das 15 maiores de sempre na F1), de 15 GPs consecutivos nos pontos para o mexicano.



Classificação Final GP do Mónaco







Nos mundiais de Fórmula 1, Vettel comanda agora com 129 pnotos, contra 104 de Hamilton. Seguem-se Bottas 75 Raikkonen 67 Ricciardo 52, Verstappen 45. Nos construtores a Ferrari comanda com 196 pontos, a Mercedes tem 179, Red Bull 97, Force India 53 e ToroRosso 29.



O mundial segue no Canadá com o GP de Montreal.





SRDJAN SUKI