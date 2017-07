Vettel é Pole na Hungria

29 Jul, 2017, 15:24 / atualizado em 29 Jul, 2017, 15:53 | Fórmula1

Sebastian Vettel obteve a sua 48ª pole de carreira e deu a 211ª pole de sempre à escuderia Ferrari, quando levou a melhor sobre toda a concorrência na qualificação para o GP da Hungria. É a primeira vez desde 2005 que a Ferrari obtém a pole no circuito húngaro.



A história foi perfeita para a Scuderia no Hungaroring, pois Kimi Raikkonen numa última volta fantástica quase surpreendeu o próprio Vettel, mas acabou por se colocar na 2ª posição. É a 3ª vez este ano que ambos os Ferrari saem da 1ª fila. Antes, na Rússia foi Bottas que acabou por vencer, mas no Mónaco Vettel carimbou a vitória.







E cita-se o Mónaco, porque também o Hungaroring é uma pista muito difícil de concretizar ultrapassagens. Ao largar da 1ª fila, caso consiga preservar a vantagem no arranque, a Ferrari tem o controlo tático do GP. É a Mercedes que desta vez sai com os seus pilotos na 2ª fila, Bottas em 3º e Hamilton em 4º, que terá de ir à procura de surpreender a equipa italiana. Na sessão, Vettel foi 254 de segundo mais rápido que o Mercedes mais rápido, o de Valtteri Bottas.



O Campeonato está de momento ao rubro, com Vettel a deter apenas 1 ponto de vantagem sobre Hamilton. O inglês apesar de ter retirado o melhor crono na Q2 da sessão, esteve genericamente pouco ou nada confortável com a vibração que os compostos SuperMacios provocaram no seu Mercedes.





Laszlo Balogh



Hamilton perdeu 1 décima nos dois primeiros sectores mais 3 décimas no último sector da pista. Para a corrida, o início será nos Super Macios da Pirelli, que têm pelos vistos um comportamento que não é fantástico. Veremos como a Mercedes constrói a sua tática antes de mudar para o composto macio e permitir a Lewis uma luta pelas posições mais acima.





Laszlo Balogh



Os Red Bull estão preparados para o que der e vier. Com Verstappen e Ricciardo na 3ª fila, tentando aproveitar o que a corrida lhes der. Max começa a ganhar confiança após muitos abandonos no início de campeonato e Ricciardo tem feito pódios consecutivos e um excelente GP de Inglaterra, vindo do final da grelha para as primeiras posições. Desta vez, partindo mais à frente, é certo que ambicionará a discutir, porque não, o pódio.





Zoltan Mathe



A Renault colocou Nico Hulkenberg no Top 10 para fazer o 7º crono, mas perde 5 posições por mudança da caixa de velocidades e sai atrás de Jolyon Palmer, seu colega que tendo ficado às portas da Q3 com o 11º tempo, ganha posição na 5ª fila com o 10º lugar na partida.



Ambos os McLaren, de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, passaram à Q3, largando da 4ª fila da grelha, o que é sensacional. No dia em que completa 36 anos de idade, o espanhol espera concretizar na corrida um bom resultado. Teve direito a bolo, oque ele queria mais era um motor competitivo.







Já os Force India ficaram de fora da Q3, o que não é habitual e só num GP tal aconteceu.





Zsolt Czegledi



O escocês Paul di Resta entrou à pressa no lugar de Felipe Massa que ontem foi apanhado por uma virose. Na primeira vez com um carro, não ajustado sequer à sua estatura, fez o milagre de ainda bater Marcus Ericsson na qualificação e rodar a 7 décimas de segundo que o outro piloto da equipa, o canadiano Lance Stroll. Brilhante para quem não estava num F1 desde Novembro de 2013.







GRELHA DE PARTIDA PARA O GP DA HUNGRIA

* Nico Hulkenberg perde 5 posições por mudança de Caixa de Velocidades



