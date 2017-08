Aboubakar convocado para a seleção dos Camarões

Lusa 18 Ago, 2017, 15:26 | Futebol Internacional

O futebolista dos `dragões` integra a lista do selecionador Hugo Broos para os dois encontros frente à Nigéria, a 01 e 04 de setembro, o segundo em Yaoundé.

Após duas jornadas, os Camarões ocupam o segundo lugar do Grupo B, com dois pontos, a quatro da Nigéria e com mais um do que Zâmbia e Argélia.