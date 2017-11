Alex Telles desvaloriza despique com Ricardo Quaresma

Mário Aleixo - RTP 22 Nov, 2017, 12:26 / atualizado em 22 Nov, 2017, 12:26 | Futebol Internacional

Alex Telles viu como natural o despique com Ricardo Quaresma no jogo frente ao Besiktas | Epa-Sebastien Nogier

No final do encontro o futebolista dos “dragões”, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, considerou natural a luta acesa que os dois protagonizaram durante os 90 minutos.



Para o brasileiro dos azuis e brancos, “Quaresma é um grande jogador e procurei dar o meu melhor para que ele não fizesse a diferença. É um amigo fora do campo. É um grande jogador e ponto”.





Alex Telles considerou que foi um grande jogo e o FC Porto lutou até ao final pela conquista de um resultado positivo.O defesa congratulou-se pelo facto do último jogo desta fase frente ao Mónaco ser jogado no Estádio do Dragão: “É uma vantagem jogar em casa e temos de nos concentrar para passar aos oitavos-de-final”.Alex Telles ainda se pronunciou sobre o treinador Sérgio Conceição para dizer que “tem a sua filosofia, a sua forma de trabalhar e nós aproveitamos os seus ensinamentos”.A propósito do FC Porto-Benfica que se aproxima, a contar para o campeonato, no primeiro fim-de-semana de dezembro, o jogador preferiu não falar e que antes o FC Porto jogará com o Aves.