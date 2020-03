Antigo guarda-redes turco Rustu Recber hospitalizado

“Rustu está no hospital e foi diagnosticado com COVID-19. Estamos em choque. Os sintomas desenvolveram-se muito rapidamente. Estes são tempos críticos e difíceis”, escreveu Isil Recber na sua página da rede social Instagram.



A mulher do antigo guarda-redes acrescentou que tanto ela como os dois filhos do casal não estão infetados.



Atualmente com 46 anos, Rustu Recber fez 120 jogos pela Turquia e representou clubes com o Fenerbache e o Besiktas. Em 2003/04, teve uma breve passagem pelo FC Barcelona, mas só fez sete jogos pelo emblema catalão.



Rustu é a segunda figura do futebol turco a estar infetado, depois do treinador e ex-selecionador Fatih Terim.



De acordo com os últimos dados, a Turquia registou 7.402 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus e 108 perderam a vida.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000. Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.