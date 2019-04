António Sousa antevê futuro brilhante ao neto Afonso

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Abr, 2019, 12:26 / atualizado em 30 Abr, 2019, 12:26 | Futebol Internacional

O carismático antigo futebolista considera que a conquista do título europeu pela equipa Sub-19 do FC Porto não foi um mero acaso mas fruto do talento e trabalho coletivo da equipa.



O ex-médio internacional português, em declarações ao jornalista Fernando Eurico, considerou uma “final top” dos “dragõezinhos” que permitiu aos portistas tornarem-se a primeira equipa portuguesa a conquistar a UEFA Youth League, ao derrotar na final, disputada em Nyon, na Suíça, os ingleses do Chelsea por 3-1.





Nesse jogo decisivo um dos intervenientes foi Afonso Sousa, neto do consagrado António Sousa, que entrou na partida a substituir João Mário e acabou por marcar o terceiro tento dos azuis e brancos.O antigo jogador falou do neto como um talento que poderá ir longe se ouvir os conselhos dos mais velhos.Na análise ao desempenho do jovem futebolista frente ao Chelsea os comentadores dizem que “entrou bem no jogo” para o lado esquerdo da linha média e “foi brilhante nas diagonais acabando por fazer o 3-1 num bom remate”.Depois do pai António Sousa e do filho Ricardo Sousa, agora é a vez de Afonso Sousa dar continuidade a um talento enraizado na família Sousa.